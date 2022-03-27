"Sokakta Oyun Var" etkinliğiyle çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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"Sokakta Oyun Var" etkinliğiyle çocuklar doyasıya eğlendi

27.03.2022 00:57
"Sokakta Oyun Var" etkinliğiyle çocuklar doyasıya eğlendi

Gaziosmanpaşa'da çocuklar için "Sokakta Oyun Var" etkinliği düzenlenirken çocuklar doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa'da çocuklar için "Sokakta Oyun Var" etkinliği düzenlenirken çocuklar doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından çocuklar için "Sokakta Oyun Var" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, at binme, ebru sanatı, satranç, okçuluk ve mas güreşi gibi oyunlar yer aldı. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlenirken alan havadan görüntülendi.

"Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu"

Çocuklarıyla birlikte etkinliğe gelen Fatih Sığırcık, kendi çocukluğunda böyle etkinliklerin olmadığını ifade ederek şunları söyledi: "Çocuklarımla birlikte geldim. Etkinlik hoşumuza gitti. Burada 3 taş 9 taş oynadık. Mangala oynadık. Şimdi de ok atacağız. Onun için sırada bekliyoruz. Bende çocukluğumda kendim yapardım. İncir ağaçlarından oklar yapıp atmaya çalışırdık. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu"

"Çok güzel vakit geçirdim"

Etkinlikte eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren 8 yaşındaki Aras Ali Uyan, "Annemle ve kardeşimle birlikte geldim. Topaç atma oyununu oynadım. Kalkan çekmece yaptık. Kendi oyuncağımı yaptım. Ondan sonra ok attım, çok eğleniyorum. Çok güzel vakit geçirdim. Diğer çocuklar da kesinlikle gelmeliler" diye konuştu.

"Buradaki bütün oyunları oynadık"

Komşusu ve çocuklarıyla güzel vakit geçirdiğini belirten Vildan Sevimli Kurt ise şunları kaydetti: "Güzel bir etkinlik. Hava güzel olsaydı daha güzel olacaktı. Bizde eğlendik. Çocuklar da eğlendi. Sadece kalabalık olması biraz sıkıntı. Ama iyi yani güzel bir etkinlik. Buradaki bütün oyunları oynadık. Buraya herkes kesinlikle gelsin. Bende sabah arkadaşlarımın hepsine mesaj gönderdim. Onlarda birazdan gelirler"

Birçok oyunun yer aldığı etkinlik 27 Mart Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek. - İSTANBUL

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Okçuluk, oyunlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Sokakta Oyun Var' etkinliğiyle çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika


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