Söke 29. Tarım Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Söke 29. Tarım Fuarı Açıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen 29. Tarım Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuar, Söke Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşiyor ve 3 gün sürecek. Açılış törenine birçok davetli ve vatandaş katıldı.

05.09.2024 20:38
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Söke 29. Tarım Fuarı açıldı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde bu yıl 29. kez düzenlenen Tarım Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Söke Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek Söke Tarım Fuarı, Çarşamba Pazaryeri alanında gerçekleşiyor.

Açılış törenine; Söke İlçe Kaymakam vekili Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere kurum ve kuruluşların temsilcileri ile STK Başkanları başta olmak üzere çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan SÖGİAD Başkanı Canan Gündoğdu; "Ülke ekonomisinde büyük öneme sahip tarımın ve tarımsal üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı sektördeki tüm bileşenleri bir araya getiren, özellikle tarım sektöründeki teknoloji ve yeniliklerin aktarılmasını sağlayan bir organizasyon. SÖGİAD olarak Tarım Fuarının 29.'sunu gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyor, fuarın gerçekleşmesinde katkı sağlayan tüm kurumlara, fuara katılan tüm firmalarımıza ve ana sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışın ardından

an stantlar tek tek gezildi, firmalar, ürünleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. 55 katılımcı firma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı Söke Tarım Fuarı, 8 Eylül tarihi akşam saatlerine kadar açık kalacak.

Kaynak: İHA

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