Söke Belediye Başkanı, Ege Bölgesi İş Dünyasını Ağırladı - Son Dakika
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Söke Belediye Başkanı, Ege Bölgesi İş Dünyasını Ağırladı

Söke Belediye Başkanı, Ege Bölgesi İş Dünyasını Ağırladı

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Ege Bölgesi'nin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Buluşmada, sivil toplum kuruluşlarının önemi ve Söke'nin iş dünyasındaki yeri ele alındı.

12.12.2024 16:46  Güncelleme: 16:47
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Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Ege Bölgesi'nin iş dünyasının temsilcilerini ağırladı.

Ziyarette, Söke'deki iş adamları derneğinin Başkanı Av. Canan Gündoğdu ve dernek yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Söke'nin iş dünyasındaki yeri ve sivil toplum kuruluşlarının önemi ele alındı.

Başkan Arıkan, Söke Belediyesi olarak her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında olma gayreti içinde olduklarını belirterek, Söke'deki derneğin ilçenin kalkınmasındaki rolüne dikkat çekti. Başkan Arıkan kendisinin de derneğin fahri üyesi olduğunu belirtti.

Ziyarette iş dünyası federasyonunun Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan ise Başkan Arıkan'a misafirperverliği için teşekkür ederek, federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Urhan, federasyon çatısı altında yer alan 6 iş insanları derneğinin, Aydın ilinde olduğunu ve Söke'nin de bu yapının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Ziyaretin sonunda Urhan, günün anısına Başkan Arıkan'a bir plaket takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Arıkan da, Urhan'a hediye takdiminde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke Belediye Başkanı, Ege Bölgesi İş Dünyasını Ağırladı - Son Dakika

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