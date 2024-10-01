Söke Belediyesi Giysi Bank, İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor

Yerel

Mevsim geçişiyle birlikte gardıroplar yenilenirken, kullanılmayan kıyafetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen vatandaşların

bağışlarından oluşan ve Söke Belediyesi'nin Bedesten Çarşı'da hizmet veren Giysi Bank, giysileri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Söke Belediyesi Giysi Bank, vatandaşların bağışladığı kıyafet, ayakkabı ve diğer giysi türlerini özenle toplayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. Hem yardımseverler hem de bu destekten faydalananlar için bir köprü görevi gören Giysi Bank, paylaşmanın önemi ve güzelliğini ortaya koyuyor. Giysi Bank ile ilgili detaylı bilgi almak veya bağışta bulunmak isteyen vatandaşların Söke Belediyesi'ne başvurabileceği belirtildi. - AYDIN