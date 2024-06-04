Söke Belediyesi'nden Çevre Günü etkinliği - Son Dakika
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Söke Belediyesi'nden Çevre Günü etkinliği

Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen çevre günü etkinliği, Zeytindalı Parkı'nda coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler çevre bilincine dikkat çekmek için bir araya geldi.

04.06.2024 14:59
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Söke Belediyesi'nden Çevre Günü etkinliği

Başkan Arıkan: "Toplum olarak çevre kirliliği ile mücadele etmeliyiz"

AYDIN - Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen çevre günü etkinliği, Zeytindalı Parkı'nda coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler çevre bilincine dikkat çekmek için bir araya geldi.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün de destek verdiği etkinlikte, geri dönüşüm atölyeleri kuruldu. Atölyelerde eşyaların tamir edilebileceğine, bazı doğal içeriklerin evlerde hazırlanabileceğine ve aynı zamanda üretimin önemine dikkat çekildi. İzciler tarafından gösteriler yapılırken; TEMA Vakfı'nın minik gönüllüleri de etkinliğe renk kattı. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu etkinlikte, katılımcılar eldivenlerini giyerek çevre temizliği yaptı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte çöp toplama etkinliğine katıldı. Başkan Arıkan, temizliğin ve çevre güzelleştirilmesinin belediyenin asli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Ancak yaşadığımız kenti hep birlikte temiz tutabiliriz. Vatandaşlarımızın da duyarlılığı bizim için çok önemli. Çevre bilinci önce ailede başlayıp, sonra okullarda ve sosyal yaşamda devam ediyor" dedi. Başkan Arıkan konuşmasında küresel ısınmaya da ayrıca değinerek; "toplum olarak evimiz olan dünyaya sahip çıkmalı, geleceğimiz için çevre konusunda çok daha fazla duyarlı olmalıyız" dedi.

Söke Belediyesi, bu tür etkinliklerle çevre bilincini yaygınlaştırmayı ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke Belediyesi'nden Çevre Günü etkinliği - Son Dakika

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