Söke Belediyesi\'nden Personeline İlk Yardım Eğitimi

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Söke Belediyesi, hizmet binası ve dış birimlerde görev yapan personeline özel bir ilk yardım güncelleme eğitimi düzenledi. Eğitim, acil durumlarda hızlı ve doğru müdahale yapabilme yetkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde, personellere temel ilk yardım bilgileri aktarılırken; kaza, ani hastalanma ve yaralanmalara karşı uygulanabilecek doğru müdahale teknikleri ele alındı. Teorik bilgiler pratik uygulamalarla desteklenerek personelin bilgilerini pekiştirmesi sağlandı. Eğitim kapsamında eğitmen Safinaz Demir özellikle 112 Acil Çağrı Merkezi kullanımının önemine değinirken, müfredatta yapılan değişiklileri de vurguladı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Personelimizin her alanda bilinçli ve donanımlı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk yardım bilgi ve becerilerinin can kurtarabileceğinin farkındayız. Bu nedenle bu tür eğitimleri çok önemsiyoruz" dedi.

Eğitime katılan personel, bilgilerini tazeleyerek ve yeni bilgiler edinerek çok faydalı bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi. Belediyede, benzer hizmet içi eğitimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtti. - AYDIN