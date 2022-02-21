Üye Girişi
Söke Belediyesi'nden Vergi Dairesi'ne ziyaret - Son Dakika

Söke Belediyesi'nden Vergi Dairesi'ne ziyaret

21.02.2022 16:35
Söke Belediyesi'nden Vergi Dairesi'ne ziyaret

İçinde bulunduğumuz hafta Vergi Haftası olarak kutlanıyor.

İçinde bulunduğumuz hafta Vergi Haftası olarak kutlanıyor. Söke Belediye Başkan Vekili Neslihan Koyuncuğlu beraberinde Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ile birlikte, Söke Vergi Dairesi Müdürü Semra Sakınç'ı ziyaret etti.

Söke Belediye Başkan Vekili Neslihan Koyuncuğlu, Vergi Dairesi Müdürü Semra Sakınç nezdinde tüm vergi camiasının haftasını en içten dilekleriyle kutladıklarını ifade etti. Söke Vergi Dairesi Müdürü Semra Sakınç ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN

Söke Belediyesi'nden Vergi Dairesi'ne ziyaret

YORUMLAR
500
Söke Belediyesi'nden Vergi Dairesi'ne ziyaret Söke Belediyesi'nden Vergi Dairesi'ne ziyaret Zonguldak'ta Vergi Haftası kutlandı Zonguldak'ta Vergi Haftası kutlandı Sandıklı'da Vergi Haftası etkinlikleri Sandıklı'da Vergi Haftası etkinlikleri

Vergi Haftası, Vergi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke Belediyesi'nden Vergi Dairesi'ne ziyaret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:20 Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:41:42. #1.12#
SON DAKİKA: Söke Belediyesi'nden Vergi Dairesi'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement