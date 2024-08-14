Söke Belediyesi Zabıta Ekipleri Kayıp Çantayı Sahibine Teslim Etti

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Söke Çarşamba pazaryeri alanında yüklü miktarda paranın bulunduğu çantasını kaybeden yaşlı bir vatandaşın yardımına, Söke Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti. Çanta, zabıta ekiplerinin dikkatli çalışmaları sayesinde kısa sürede sahibine teslim edildi.

Pazar yerinde bir tezgahta unutulan çanta hem sahibine, hem de zabıta ekiplerine heyecanlı anlar yaşattı. Söke Belediyesi Zabıta ekipleri, kısa sürede harekete geçerek pazaryerinde kapsamlı bir arama başlattı. Zabıta ekiplerinin titiz çalışması sonucunda, içinde yüklü miktarda para bulunan çanta sahibine teslim edildi. Çantasını bulan yaşlı adam, büyük bir mutluluk ve rahatlama yaşarken, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların bu tür durumlarda paniğe kapılmadan zabıta ekiplerine başvurmaları gerektiği vurgulandı ve halkın güvenliği için 24 saat görev başında oldukları belirtildi. - AYDIN