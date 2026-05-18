Söke'de Karadeniz havası esti

18.05.2026 16:13
Aydın'ın Söke ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Karadeniz Yayla Şenliği, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin en uzun horon halkalarından birinin kurulduğu etkinlikte, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynandı, yöresel lezzetler ve el emeği ürünler sergilendi. Şenlik, kardeşlik ve birlik mesajlarıyla sona erdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Karadeniz Yayla Şenliği, binlerce vatandaşın katılımıyla adeta festival havasında geçti.

Söke Ovacık Yaylası'nda gerçekleştirilen şenlikte Karadeniz'in ezgileri, horonun ritmi ve yayla kültürünün sıcaklığı unutulmaz görüntüler oluşturdu. Şenliğin en dikkat çeken anı ise Türkiye'nin en uzun horon halkalarından birinin kurulması oldu. Tulum ve kemençe sesleri eşliğinde yüzlerce vatandaş aynı anda horona dururken, Ovacık Yaylası Karadeniz'in enerjisiyle yankılandı. Renkli görüntüler oluşturan dev horon halkası, şenliğe damgasını vurdu.

Söke Karadenizliler Derneği ile Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar yöresel kıyafetleriyle alana akın etti. Gün boyunca süren etkinliklerde horon gösterileri, halk oyunları ve Karadeniz türküleri büyük ilgi gördü. Şenlik alanında kurulan stantlarda yöresel Karadeniz lezzetleri vatandaşların beğenisine sunulurken, el emeği ürünler de yoğun ilgi gördü. Yaylada yükselen kemençe sesleri eşliğinde vatandaşlar hem memleket hasreti giderdi hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şenlikte konuşan Salih Çelik, Karadeniz kültürünü yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Horonun kardeşlik ruhunu Söke'de bir kez daha yaşattık. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Fehmi Orhan ise yaptığı konuşmada, Ovacık Yaylası'nda 21 yıldır süren bu geleneğin artık bölgenin önemli kültürel etkinliklerinden biri haline geldiğini söyledi.

Söke Kaymakamı Ali Akça da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, kültürel festivallerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Karadeniz'in coşkusu, horonun ritmi ve yaylanın eşsiz atmosferiyle birleşen şenlik, gün e boyunca süren eğlencelerle sona erdi.

Şenliğe Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Haşim Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Günal, Necmettin Aka, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

