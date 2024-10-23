Söke\'de Afet Bilinci Projesi Başladı

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Söke'de 2023 yılında başlatılan SÖTAK projesinin ardından, Söke'de yeni bir sosyal sorumluluk projesi daha hayata geçiyor. "Söke Temel Afad Gönüllüsü" (SÖTAG) adlı proje, liseli gençlerin afetler konusunda bilinçlenmesini ve afetlere karşı hazırlıklı olmasını hedefliyor. Bu kapsamda dört Anadolu lisesinde başlatılan proje, uygulamaya kondu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sosyal Sorumluluk Yönergesi doğrultusunda planlanan SÖTAG projesi, Söke Kaymakamlığı'nın himayesinde, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği iş birliği ile yürütülüyor. Proje, toplamda 2 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

SÖTAG, gençleri afet bilinciyle donatmayı amaçlarken, aynı zamanda Söke'de eksikliği hissedilen yetişkinlerin de afetlere hazırlıklı olmasını sağlamak üzere eğitim ve ekipman temini gibi adımlar atmayı planlıyor. Daha önce başarıyla uygulanan SÖTAK projesi gibi, bu proje de Söke'yi "Afete Dirençli ve Hazırlıklı" bir kent haline getirme vizyonunun önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

Söke'de arama kurtarma ekiplerinin oluşturulması, afet ekipmanlarının temini ve daha geniş çaplı afet farkındalığı oluşturulması hedefiyle çalışmalar kapsamlı şekilde sürüyor. - AYDIN