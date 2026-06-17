DMD hastası Mert için anlamlı dayanışma - Son Dakika
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DMD hastası Mert için anlamlı dayanışma

DMD hastası Mert için anlamlı dayanışma
17.06.2026 21:05  Güncelleme: 21:13
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Söke Belediyesi öncülüğünde düzenlenen imza gününde, DMD hastası Mert'in tedavisi için kitap satışından elde edilen gelir bağışlandı. Belediye Başkanı ve emekli SAT komandosu kitaplarını imzaladı.

Söke Belediyesi öncülüğünde düzenlenen imza günü etkinliği, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastalığıyla mücadele eden Mert için umut dolu bir dayanışmaya sahne oldu.

Söke Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, DMD hastası Mert'in tedavi sürecine destek olmak amacıyla bir araya geldi. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile Emekli SAT Komandosu Dr. İsmail Dut, kitaplarını okurları için imzalarken, kitap satışlarından elde edilen gelir Mert'in tedavi kampanyasına bağışlandı.

Etkinlikte Başkan Arıkan, "Türk Ceza Hukuku'nda İftira Suçu", Dr. İsmail Dut ise "İçindeki Sesi Sustur" adlı kitaplarını imzalayarak destek veren vatandaşlarla buluştu.

Söke doğumlu emekli SAT Komandosu Dr. İsmail Dut, memleketinde böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Söke'de, memleketimde olmak ve özellikle böylesi anlamlı bir kampanyaya destek verebiliyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın böyle bir etkinliğe öncülük etmesi beni ayrıca mutlu etti. Onunla birlikte kitaplarımızı imzalıyor olmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. Umarım Mert'e bir adım, bir umut olur. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ise uzun zamandır planladığı imza gününü sürekli ertelemek zorunda kaldığını belirterek, bu organizasyonun Mert'in kampanyasına destek amacıyla gerçekleşmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Başkan Arıkan, "Sökemizin bir evladını hayatta tutabilmek için hep birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Kampanyamızda psikolojik sınır olarak gördüğümüz yüzde 50 seviyesine yaklaşmış bulunuyoruz. 2022 yılında doktora çalışmam sırasında kaleme aldığım kitabım yıllardır imza gününü bekliyordu. Demek ki nasibi Mert'eymiş. İnşallah bu etkinlik onun sağlığına kavuşması yolunda önemli bir katkı sağlar" diye konuştu.

Mert'in babası Hasan Özkaya da desteklerinden dolayı Söke Belediye Başkanı Arıkan'a teşekkür ederek, kampanyanın her aşamasında yanlarında olduğunu söyledi. Özkaya ayrıca, memleketi Söke'de kampanyaya destek veren Emekli SAT Komandosu Dr. İsmail Dut'a ve etkinliğe katılarak katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Dayanışma ve umut duygularının ön plana çıktığı etkinlikte, Mert'in tedavisi için bir kez daha birlik ve beraberlik mesajı verilirken, vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi kampanyaya moral ve güç kattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Söke Belediyesi, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DMD hastası Mert için anlamlı dayanışma - Son Dakika

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