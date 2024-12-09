Söke\'de Engelli Bireyler için Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen farkındalık etkinliği, Söke Belediyesi Düğün ve Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Söke'de eğitim alan engelli bireyler bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik kapsamında, engelli bireyler için interaktif oyunlar ve müzik gibi eğlenceli faaliyetler düzenlendi. Katılımcılar, doyasıya eğlenirken sosyal farkındalık oluşturulması amaçlandı. Etkinliğe Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, Söke Kent Konseyi Başkanı Dilber Özgün'ün yanı sıra Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri de katılarak destek verdi.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, engelli bireylerin toplumsal hayatta daha fazla yer alabilmesi için bu tür organizasyonların büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Pullukçu, "Engelli bireylerimizin hayatına dokunmak ve onlarla birlikte olmak bizler için büyük bir mutluluk. Bu farkındalık etkinliğini düzenleyen herkese teşekkür ederim" dedi.

Söke Kent Konseyi Başkanı Dilber Özgün ise etkinliğin amacının, engelli bireylerin toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak ve onların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını desteklemek olduğunu vurguladı.

Engelli bireylerin mutluluğu, gün boyu yüzlerden okunuyordu. Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi, gelecekte de benzer organizasyonlarla toplumsal farkındalığı arttırmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN