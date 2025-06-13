Söke'de Engelliler İçin Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Söke'de Engelliler İçin Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi

Söke\'de Engelliler İçin Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi
13.06.2025 10:21  Güncelleme: 10:23
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Söke Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Harikalar Dünyası Parkı'nda gerçekleştirilen yıl sonu etkinliği, özel bireylerin keyif dolu anlar yaşadığı renkli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Etkinlikte katılımcılar, müzik eşliğinde dans edip, interaktif oyunlar ile eğlenceli vakit geçirdi.

Söke Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği, Harikalar Dünyası Parkı'nda gerçekleştirildi. Özel bireylerin doyasıya eğlendiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, Söke Kent Konseyi Başkan Vekili Ferahnaz Öztürk, Engelliler Meclisi Başkanı Sevinç Cebel, Yenikent Mahalle Muhtarı Mehmet Dikici, özel eğitim kurumlarının eğitmenleri ve öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Söke Kent Konseyi Başkan Vekili Ferahnaz Öztürk, etkinliğin amacının farkındalık oluşturmak ve daha kapsayıcı bir toplum için birlikteliği güçlendirmek olduğunu belirtti. Öztürk konuşmasında, "Bugün burada Söke Kent Konseyi olarak Engelliler Meclisimizin hazırlamış olduğu yıl sonu etkinliğimizi gurur ve mutlulukla gerçekleştirmekteyiz. Bu güzel özel günde bir araya gelmemizin amacı farkındalığı artırmak ve birlikte daha kapsayıcı bir toplum oluşturma yolunda adımlar atmaktır. Hep birlikte gösterdiğimiz dayanışma ve katkılar sayesinde engelleri aşarak daha eşit bir yaşam alanı oluşturmaya devam ediyoruz. Etkinliğin sevgi ve saygı anlayışının güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Etkinlikte özel çocuklar müzik eşliğinde dans edip eğlenirken, interaktif oyunlarla da keyifli vakit geçirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke'de Engelliler İçin Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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