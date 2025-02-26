Söke'de Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Söke'de Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Söke\'de Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Söke Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sevimli Patiler Sevgi Evi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılış töreninde Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çelenk yerine 18 kilo mama göndererek farkındalık yarattı. Tesis, sahipsiz hayvanlara güvenli bir yuva sağlamayı hedefliyor.

26.02.2025 11:21  Güncelleme: 11:22
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Söke Belediyesi Sevimli Patiler Sevgi Evi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış törenine katılan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, açılışa çelenk yerine 18 kilo mama göndererek farkındalık oluşturdu.

Aydın'ın Söke ilçesinde sahipsiz, yaralı ve bakıma muhtaç can dostlarına güvenli bir yuva sağlamak amacıyla Söke Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sevimli Patiler Sevgi Evi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi düzenlenen açılış töreni ile hizmet vermeye başladı. Toplam 4 bin 500 metrekare alanda, 700 metrekare 40 adet padoklu kapalı kafes alanı, 450 metrekare serbest gezinme alanı, 250 metrekare klinik alanı, karantina ve özel bakım alanları bulunan tesisin, yalnızca koruma ve tedavi değil, aynı zamanda toplumda hayvan sevgisini ve sorumluluk bilincini artırması hedefleniyor. Bu kapsamda düzenlenen açılış törenine katılan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ise örnek bir davranışa imza attı. Açılışa çelenk yerine 18 kilo mama gönderen Başkan Zencirci, farkındalık oluştururken görenlerin de takdirini topladı. Bu gibi tesislerde mama desteğinin önemli olduğunun farkında olduğunu belirten Başkan Zencirci, çelenk yerine mama göndermenin daha faydalı olduğunu söyledi.

Başkan Zencirci, açılış sonrasında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Söke Belediyemiz tarafından faaliyete alınan hayvan barınağının açılışını gerçekleştirdik. Minik dostlarımıza yönelik hayata geçirilen bu güzel projeden dolayı Söke Belediye Başkanımız Mustafa İberya Arıkan'a teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurluolsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke'de Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika

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