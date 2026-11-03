Söke'de huzurevi sakinleri için düzenlenen konserde Gülcan Esen Güleç sahne aldı - Son Dakika
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Söke'de huzurevi sakinleri için düzenlenen konserde Gülcan Esen Güleç sahne aldı

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Söke\'de huzurevi sakinleri için düzenlenen konserde Gülcan Esen Güleç sahne aldı
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Söke'de Hilmi Fırat Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri için düzenlenen konserde yerel sanatçı Gülcan Esen Güleç sahne aldı. Söke Belediyesi Düğün ve Çok Amaçlı Salonu'ndaki etkinlikte pasta kesildi; huzurevi sakinleri müzik eşliğinde güzel vakit geçirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Hilmi Fırat Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri için düzenlenen konser etkinliği, müzik ve mutluluğun buluştuğu özel bir güne dönüştü.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevlerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, yerel sanatçı Gülcan Esen Güleç sahne aldı. Söke Belediyesi Düğün ve Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen etkinlikte, sevilen şarkılarını huzurevi sakinleri için seslendiren sanatçı, katılımcılara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Çiftçi, Söke Gençlik ve Spor İlçe Müdürü A. Turan Günen ve Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy'un da katıldığı etkinlikte, günün anısına pasta kesimi gerçekleştirildi.

Müzik eşliğinde güzel vakit geçiren huzurevi sakinlerinin mutluluğu yüzlerine yansırken; Söke Hilmi Fırat Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Aynur Bayrak, etkinliğe katılanlara ve huzurevi sakinlerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Söke BelediyesiKültür SanatMüzikYaşamYerelSon Dakika

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