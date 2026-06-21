Söke'de Kanola Hasadı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Söke'de Kanola Hasadı Başarıyla Gerçekleşti

Söke\'de Kanola Hasadı Başarıyla Gerçekleşti
21.06.2026 12:03
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Aydın'ın Söke ilçesinde kanola hasadı yapıldı, verim ve kalite olumlu sonuçlar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitkisel Üretim Planlaması çalışmaları kapsamında Aydın'ın Söke ilçesinde deneme amacıyla ekilen kanolada hasat gerçekleştirildi. Verim ve kalite açısından başarılı sonuçlar elde edilen kanolanın, bölge tarımında alternatif ürün olarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Bitkisel Üretim Planlaması çalışmaları kapsamında, havza ürün desenine dahil edilmesi amacıyla Aydın'ın Söke ilçesinde deneme ekimi yapılan kanola bitkisinin hasadı gerçekleştirildi. Hasat programına Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz ile Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal katıldı. Söke'de 2026 üretim sezonunda 156 dekar alanda ekimi yapılan kanola bitkisinde hasat sonuçları, verim ve kalite bakımından olumlu sonuçlar ortaya koyarken, buğdaya alternatif ürün olarak değerlendirilen kanolanın bölgedeki ürün çeşitliliğinin artırılmasına ve üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, su kaynaklarının daha etkin kullanılması ve üretim planlaması doğrultusunda alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Kanola üretiminden elde edilen sonuçların üreticiler tarafından da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, bölgesel ihtiyaçlar ve iklim şartlarını dikkate alarak ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını üretim planlaması çerçevesinde sürdürdüğü ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke'de Kanola Hasadı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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