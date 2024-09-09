Söke\'de Nadir Orkinos Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde amatör su ürünleri avcılığı yapan bir balıkçı, deniz sahasında mavi yüzgeçli orkinos balığı yakaladı. Yakalanan dev balık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri tarafından kontrol edilerek kayıt altına alındı.

Amatör balıkçının oltasına takılan mavi yüzgeçli orkinos, bölgede nadir olarak görülen türlerden biri olarak dikkat çekti. Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, balığın avlanma kurallarına uygun olup olmadığını kontrol ederek gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Kayıt altına alınan orkinos balığının ağırlığı ve boyutları dikkat çekerken, su ürünleri ekipleri avın düzenlemelere uygunluğunu titizlikle değerlendirdi. Yapılan incelemelerin ardından balıkçının amatör su ürünleri avcılığı yönetmeliklerine uygun davrandığı ve yakalanan orkinosun avlanma kurallarına uygun olduğu belirtildi. Ekipler, bu gibi nadir türlerin korunması adına bilinçli avlanmanın önemine vurgu yaparak, sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin devamlılığı için denetimlerin süreceğini ifade etti.

Söke kıyılarında yakalanan mavi yüzgeçli orkinos, bölge halkı ve balıkçılar arasında heyecan uyandırırken, bu tür olayların su ürünleri kaynaklarının korunması adına farkındalık oluşturma noktasında önem taşıdığı kaydedildi. - AYDIN