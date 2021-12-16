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Söke'de öğretmen ve öğrenciler minik İkra Deniz için destek oldu - Son Dakika

Söke'de öğretmen ve öğrenciler minik İkra Deniz için destek oldu

16.12.2021 17:00
Söke'de öğretmen ve öğrenciler minik İkra Deniz için destek oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan SMA hastası minik İkra Deniz'e bağış kampanyasına bir destek te Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden geldi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan SMA hastası minik İkra Deniz'e bağış kampanyasına bir destek te Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden geldi. Öğretmen ve öğrenciler Deniz'e hayat olmak için destekte bulundu.

Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Telli, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, aile birliğimiz ile beraber İkra Deniz evladımız ve ailesinin yanındayız. Yarım kampanyamız inşallah amacına ulaşır. En kısa sürede hedeflenen meblağa kavuşulur. Bir çocuğun gülümsemesinin maddi karışığı yok. İstediğimiz çocuğumuzun yüzünün gülmesi" dedi.

Kahvehanesinde düzenlediği geleneksel okey turnuvasının ödülü olan çeyrek altını turnuvayı kazananların isteği ile İkra Deniz'in tedavisine katkı olarak bağışlayan Salih İçel, 13 Mart'ta gerçekleşecek olan Güllübahçe Deve Güreşi'nden elde edilecek geliri de İkra Deniz'in tedavisine destek amaçlı bağışlayacaklarını açıkladı.

İkra Deniz'in annesi Emel Pamuk ve babası Mustafa Pamuk Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne kendilerine imkanı verdikleri ve destekleri için teşekkür ederlerken, Salih İçel ve mahalle muhtarlarına kendilerini yalnız bırakmadıkları ve destekleri için ayrıca teşekkür ettiler.

Anne Emel Pamuk toplanan bağış miktarının ihtiyacın yüzde 51'i seviyesine ulaştığını belirtti. - AYDIN

Söke'de öğretmen ve öğrenciler minik İkra Deniz için destek oldu

Anadolu Lisesi, Cumhuriyet, Öğretmen, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'de öğretmen ve öğrenciler minik İkra Deniz için destek oldu - Son Dakika


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