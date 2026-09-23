Söke'de Roman hanelere sağlık, sosyal destek ve KADES bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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Söke'de Roman hanelere sağlık, sosyal destek ve KADES bilgilendirmesi yapıldı

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Söke\'de Roman hanelere sağlık, sosyal destek ve KADES bilgilendirmesi yapıldı
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Söke'de Roman vatandaşlara yönelik saha çalışmasında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki haneler ziyaret edilerek sağlık ve sosyal destek hizmetleri anlatıldı. Kadınlara ise kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES ve diğer destek mekanizmaları tanıtıldı.

Söke'de Roman vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saha çalışması kapsamında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki haneler ziyaret edilerek sağlık, sosyal destek ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Söke İlçe Roman Saha Koordinatörü Erman Karayağız ve Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Şahin tarafından gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde vatandaşların ihtiyaçları dinlendi. Ziyaretlerde Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından sunulan sağlık ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. Kadın vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirmelerde ise kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulaması ve yararlanılabilecek diğer destek mekanizmaları anlatıldı. Çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarla birebir görüşmeler de gerçekleştiren Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Şahin, vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını dinleyerek psikososyal destek konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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