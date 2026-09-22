Söke\'de servis şoförleri ve rehber personel öğrenci taşıma güvenliği için eğitildi

Aydın'ın Söke ilçesinde okul servis şoförleri ve rehber personele yönelik 'Öğrenci Taşıma Trafik Eğitimi' düzenlendi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu da katıldı. Eğitim programında ilçede faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul servis şoförleri ile rehber personel yer aldı. Öğrencilerin okullarına güvenli, huzurlu ve konforlu şekilde ulaşmalarının sağlanması amacıyla düzenlenen eğitimde, okul servislerinde öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.