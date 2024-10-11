Söke'de Sosyete Pazarına Tepki: Esnaf Harekete Geçti - Son Dakika
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Söke'de Sosyete Pazarına Tepki: Esnaf Harekete Geçti

Söke\'de Sosyete Pazarına Tepki: Esnaf Harekete Geçti

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Söke'de kurulması planlanan sosyete pazarına karşı çıkarak esnafın haklarını korumak için yasal yollara başvuracaklarını ve eylem yapacaklarını söyledi. Künkcü, sosyete pazarının yerel esnafı tehdit ettiğini ifade ederek bu karara karşı mücadele edeceklerini belirtti.

11.10.2024 16:36  Güncelleme: 16:37
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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Söke'de kurulması planlanan sosyete pazarına karşı çıkarak esnafın haklarını korumak için yasal yollara başvuracaklarını ve gerekirse eylem yapacaklarını söyledi. Künkcü, "Söke'ye sosyete pazarı kurdurmayız" diyerek duruma tepki gösterdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde hafta sonu sosyete pazarı kurulması planlarına karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Söke Belediyesi ve Sökespor arasında yapılan görüşmelerle gündeme gelen sosyete pazarı, ilçedeki yerel esnafı harekete geçirdi. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü bu karara sert bir şekilde karşı çıkarak, "Söke esnafı sahipsiz değildir. Söke'ye sosyete pazarı kurdurmayız" diyerek tepki gösterdi.

Başkan Künkcü, sosyete pazarının yerel esnafın geleceğini tehdit ettiğini belirterek, "Sosyete pazarı Söke esnafını bitirir. Buna asla izin vermeyeceğiz. Esnafımızın ekmeğini kimseye yedirmeyiz, bu mücadelede yalnız değiller" ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

"Eylem yapmaya hazırız"

Sosyete pazarı kurulması küçük esnafa büyük zarar vereceğinin altını çizen Künkcü sadece sözlü olarak değil, yasal yollarla da haklarını savunacaklarını dile getirdi. Künkcü, "Bu karara karşı gerekirse hukuki yollara başvuracağız, Söke esnafının yanında durmaya devam edeceğiz. Ayrıca esnafımızla birlikte eylem yaparak bu haksız uygulamayı protesto etmeye de hazırız" dedi. Bu pazarlardan sağlanacak gelirin yerel esnafa hiçbir katkı sağlamayacağını savunan Künkcü, sosyete pazarının kurulması planının iptal edilmesi için mücadele edeceklerini söyledi. Künkcü, "Söke esnafı sahipsiz değildir. Bu şehri ve esnafını korumak için elimizden geleni yapacağız. Sosyete pazarı gibi girişimler yerel ekonomiyi olumsuz etkiler ve biz bu duruma karşı her zaman dik duracağız. Esnafımızın ekmeğine göz diken her türlü karara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Söke, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke'de Sosyete Pazarına Tepki: Esnaf Harekete Geçti - Son Dakika

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