Söke\'de Sürü Yönetimi Kursu Başlıyor

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Söke Halk Eğitim Merkezi, hayvancılıkla uğraşan çiftçiler ve ilgilenen herkes için 'Sürü Yönetimi Kursu' düzenleneceğini duyurdu.

Sürü yönetiminde etkili teknikleri öğrenmek ve uygulamak isteyen katılımcılar için hazırlanmış kurs, hayvancılıkla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Sürü Yönetimi Kursu, doğru sürü yönetimi tekniklerinin öğretilmesiyle birlikte katılımcılara verimli ve sağlıklı bir sürü yönetimi için gerekli bilgileri kazandırmayı amaçlıyor. Konuyla ilgili Söke Halk Eğitim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sürü Yönetimi Kursumuz 25 Ocak'ta merkez binamızda başlıyor. https://e-yaygin.meb.gov.tr/ adresinden kayıt olabilirsiniz. Kursla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0256 518 11 48 nolu telefonu arayabilirler" ifadelerine yer verildi. - AYDIN