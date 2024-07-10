Söke\'deki yangınların zarar gören çiftçileri için hasar tespit listeleri askıya çıkarıldı

Yerel

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangınlarda zarar gören üreticilerin doğal afet hizmetleri kapsamında çiftçi bazında hasar tespit listeleri askıya çıkarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi'nde 5 Haziran 2024 tarihinde, Kisir ve Sayrakçı Mahalleleri'nde 29 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen yangında zarar gören üreticilerin doğal afet hizmetleri kapsamında çiftçi bazında hasar tespit listeleri askıya çıkarıldı. Konuyla ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hazırlanan askı listesi 9 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 5 iş günü süreyle İlçe Müdürlüğümüz, Ziraat Odası Başkanlığı ilan tahtasında ve ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılacak olup 16.07.2024 tarihinde askıdan indirilecektir. Bilgileri hatalı olan üreticilerin askı süresince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir. Askı süresi sonunda yapılan itirazlar kabul edilmeyecek ve icmal bilgilerinin doğruluğu kabul edilmiş olacaktır. İlgili üreticilerimize duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN