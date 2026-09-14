Söke Fen Lisesi ilk öğrencilerini ağırlayarak 2026-2027 ders yılına başladı
Aydın'ın Söke ilçesinde bu yıl eğitim-öğretim hayatına başlayan Söke Fen Lisesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini karşılayarak ders başı yaptı. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, yılın açılışı dolayısıyla okulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.
Aydın'ın Söke ilçesinde bu yıl eğitim-öğretim hayatına başlayan Söke Fen Lisesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini karşılayarak ders başı yaptı.
Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte Söke Fen Lisesi'nde de ilk ders heyecanı yaşandı. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın açılışı dolayısıyla okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere hitap eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğurlu, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi. Bu yıl ilk kez öğrencilerini kabul eden Söke Fen Lisesi'nin, ilçenin eğitim hayatına yeni bir katkı sunması beklenirken, okulda eğitim görecek öğrenciler yeni eğitim kurumunun ilk öğrencileri olarak ders başı yapmanın heyecanını yaşadı.
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