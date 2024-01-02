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Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'na Felekşah İlkokulu ziyareti - Son Dakika
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Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'na Felekşah İlkokulu ziyareti

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Felekşah İlkokulu'nun birinci sınıf öğretmenleri ve öğrencileri, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında jandarma birimlerinin faaliyetleri, kurum tanıtımı, son teknoloji silahlar ve araçlar hakkında detaylı bilgi verildi. Öğrenciler, jandarma personeliyle bir araya gelerek meslekleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı\'na Felekşah İlkokulu ziyareti
02.01.2024 - 09:58,
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Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Felekşah İlkokulu'nun birinci sınıf öğretmenleri ve 60 öğrencisi, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğretmenlere ve öğrencilere, jandarma birimlerince icra edilen faaliyetler, kurum tanıtımı, kullanılan son teknoloji silahlar ve araçlar hakkında detaylı bilgi verildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, öğrenciler jandarma birimindeki günlük çalışmaları yakından gözlemleme fırsatı buldu. Jandarma personeli, öğrencilere jandarmanın görevleri, sorumlulukları ve toplumda sağladığı güvenlik hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, jandarma tarafından kullanılan son teknoloji silahlar ve araçlar öğrencilere tanıtılarak, onların merak ettikleri konularda soruları cevaplandırıldı. Öğrenciler, jandarma personeliyle bir araya gelerek meslekleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Felekşah İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nın misafirperverliği ve bilgilendirici sunumu için teşekkürlerini ileterek ziyaretlerini tamamladı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'na Felekşah İlkokulu ziyareti - Son Dakika
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