Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Ayı'nda Gıda İşletmelerinde Denetim Yaptı - Son Dakika
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Ayı'nda Gıda İşletmelerinde Denetim Yaptı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Ayı\'nda Gıda İşletmelerinde Denetim Yaptı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Değişen beslenme alışkanlıklarını da dikkate alan ekipler, ayrıca 'Ramazan paketi' adı altında hazırlanan gıda paketlerinin de kontrollerini yaparak gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerini kontrol etti.

07.03.2024 10:01  Güncelleme: 10:06
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte değişen beslenme alışkanlıklarını da dikkate alarak gıda satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yıl boyu gerçekleştirilen gıda denetimleri Ramazan ayının yaklaşmasıyla sıklaştırıldı. Bu çerçevede Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan boyunca vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için fırın, unlu mamuller, ekmek, tatlı, şekerli mamul, et ve süt ürünleri satışı ve üretimi yapan gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Ramazanda değişen beslenme alışkanlıklarında oluşabilecek durumları da göz önünde bulunduran ekipler, ayrıca, 'Ramazan paketi' adı altında hazırlanan gıda paketlerinin de kontrollerini yaparak gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Ayı'nda Gıda İşletmelerinde Denetim Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Ayı'nda Gıda İşletmelerinde Denetim Yaptı - Son Dakika
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