Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Rusya\'ya ihraç edilecek balıklar için sağlık kontrolü gerçekleştirdi

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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan işlenmiş balık ürünleri için sağlık kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında, balıklardan numuneler alınarak detaylı incelemelere tabi tutuldu. Kontrollerin ardından, ürünlerin ihracatında gerekli olan ön sağlık sertifikası düzenlendi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin ihraç edilen ürünlerin kalite ve sağlık standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla düzenli olarak yapıldığını belirtti. Rusya'ya ihraç edilecek olan balıkların tüm sağlık kontrollerinden geçerek onay aldığını vurgulayan müdürlük yetkilileri, bu tür çalışmaların ihracatta güvenliği ve müşteri memnuniyetini artırdığını ifade etti. Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatçı firmalarla işbirliği içinde çalışarak, ürünlerin uluslararası standartlara uygunluğunu garanti altına almak için sürekli olarak kontroller yapmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN