Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Rusya'ya ihraç edilecek balıklar için sağlık kontrolü gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Rusya'ya ihraç edilecek balıklar için sağlık kontrolü gerçekleştirdi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Rusya\'ya ihraç edilecek balıklar için sağlık kontrolü gerçekleştirdi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan işlenmiş balık ürünleri için sağlık kontrolü gerçekleştirdi. Balıklardan alınan numuneler detaylı incelemelere tabi tutuldu ve ürünlerin ihracatında gerekli olan ön sağlık sertifikası düzenlendi. Denetimlerin kalite ve sağlık standartlarına uygunluğu sağlamak amacıyla düzenli olarak yapıldığı belirtilirken, bu tür çalışmaların ihracatta güvenliği ve müşteri memnuniyetini artırdığı vurgulandı.

25.07.2024 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan işlenmiş balık ürünleri için sağlık kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında, balıklardan numuneler alınarak detaylı incelemelere tabi tutuldu. Kontrollerin ardından, ürünlerin ihracatında gerekli olan ön sağlık sertifikası düzenlendi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin ihraç edilen ürünlerin kalite ve sağlık standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla düzenli olarak yapıldığını belirtti. Rusya'ya ihraç edilecek olan balıkların tüm sağlık kontrollerinden geçerek onay aldığını vurgulayan müdürlük yetkilileri, bu tür çalışmaların ihracatta güvenliği ve müşteri memnuniyetini artırdığını ifade etti. Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatçı firmalarla işbirliği içinde çalışarak, ürünlerin uluslararası standartlara uygunluğunu garanti altına almak için sürekli olarak kontroller yapmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Rusya, Söke, İhracat, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Rusya'ya ihraç edilecek balıklar için sağlık kontrolü gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
09:01 Ankara’yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefonu kapattı Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
08:20 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
08:11 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
03:18 Osmaniye’de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı
01:44 ABD Kongresi’nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül’ü de küplere bindirdi ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 11:08:24. #1.11#
SON DAKİKA: Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Rusya'ya ihraç edilecek balıklar için sağlık kontrolü gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement