Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yem bitkileri üretimine destek sağlamak için kontroller gerçekleştirdi

Yerel

Aydın'ın verimli topraklarıyla bilinen Söke ilçesinde, tarım sektörünün önemli bir ayağı olan yem bitkileri üretimine destek sağlanması amacıyla Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından esas tarla kontrolleri gerçekleştirildi.

Yerel çiftçilerin yem bitkileri üretiminden faydalanmalarını sağlamak ve tarımsal üretimde verimliliği artırmak hedeflenerek düzenlenen kontrollerde, destekten yararlanacak tarlalar titizlikle incelendi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kontroller sırasında çiftçilerle yakın bir işbirliği içinde çalışarak, destek sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağladılar. Ayrıca, tarımsal üretimde kaliteyi artırmak ve çiftçilere teknik destek sağlamak için gerekli önerilerde bulundular. Yapılan kontrollerle ilgili konuşan yetkililer, çiftçilerin desteklerden doğru bir şekilde faydalanmalarını sağlamak için titizlikle çalıştıklarını belirterek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve sektörün geleceği açısından bu tür denetimlerin önemine vurgu yaptı. - AYDIN