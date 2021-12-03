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Söke Kaymakamı Güney'den özel eğitim öğretmenlerine özel kutlama - Son Dakika

Söke Kaymakamı Güney'den özel eğitim öğretmenlerine özel kutlama

03.12.2021 17:02
Söke Kaymakamı Güney'den özel eğitim öğretmenlerine özel kutlama

Aydın'ın Söke ilçesindeki Kıryarlar Eğitim ve Uygulama Okulu uygulama evi açılışı öncesinde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney; okulu gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Aydın'ın Söke ilçesindeki Kıryarlar Eğitim ve Uygulama Okulu uygulama evi açılışı öncesinde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney; okulu gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Engelli bireylere yönelik eğitim veren kurumunun çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, engelli öğrencilerle yakından ilgilendi. Okulda görev yapan eğitimcilerle de sohbet eden Kaymakam Ümit Hüseyin Güney; "Özel eğitim öğretmenlerine duyduğum hayranlığı anlatmaya kelimeler yetmez" dedi.

Kaymakam Güney açıklamasında, "Sadece eğitim değil, insanın belki de kendi evladına gösteremeyeceği sabrı, özen ve sevgiyi engelli çocuklarımıza göstermesi takdire şayandır. İşin, iş olma boyutu bir tarafa özel çocuklara yönelik eğitimciliği gönüllü olarak müthiş bir özveri ile yapıyorsunuz. Elleriniz dert görmesin, emeğiniz zayi olmasın. Tüm özel eğitim öğretmenlerimiz Allah'a emanet olsun" diye konuştu. - AYDIN

Söke Kaymakamı Güney'den özel eğitim öğretmenlerine özel kutlama
Söke Kaymakamı Güney'den özel eğitim öğretmenlerine özel kutlama
Söke Kaymakamı Güney'den özel eğitim öğretmenlerine özel kutlama

Hüseyin Güney, Hisarcık, Engelli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke Kaymakamı Güney'den özel eğitim öğretmenlerine özel kutlama - Son Dakika


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