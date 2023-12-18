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SOL Parti Eskişehir İl Başkanı: Türkiye asgari ücretliler ülkesine dönüştü - Son Dakika
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SOL Parti Eskişehir İl Başkanı: Türkiye asgari ücretliler ülkesine dönüştü

SOL Parti Eskişehir İl Başkanı Mert Yedek, Türkiye'de asgari ücretli çalışanların oranının yüzde 50'lere, asgari ücret civarında ücret alanların oranının ise yüzde 60-70'lere dayandığını belirterek, Türkiye'nin asgari ücretliler ülkesine dönüştüğünü ve emekçi halkın her geçen gün yoksullaştığını söyledi.

SOL Parti Eskişehir İl Başkanı: Türkiye asgari ücretliler ülkesine dönüştü
18.12.2023 - 00:26,
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MELTEM KARAKAŞ

SOL Parti Eskişehir İl Başkanı Mert Yedek, "Türkiye asgari ücretliler ülkesine dönüştü" dedi.

SOL Parti Eskişehir'de bugün asgari ücret açıklaması yaptı. İsmet İnönü Caddesi'nde yapılan açıklamada konuşan Mert Yedek, "Asgari ücret görüşmeleri, açgözlü sermayenin emekçilere sefalet dayatmaktan başka bir amacı olmadığını gösteriyor. İnsanca yaşamak ve haklarımızı kazanmak için işçiler, köylüler, emekliler, tüm emekçiler olarak birleşerek mücadele etmekten başka bir yol yok" dedi.

"TÜRKİYE ASGARİ ÜCRETLİLER ÜLKESİNE DÖNÜŞMEKTE VE EMEKÇİ HALK HER GEÇEN GÜN YOKSULLAŞMAKTADIR"

Yedek, "Türkiye'de asgari ücretli çalışanların oranı yüzde 50'lere asgari ücret civarında ücret alanların oranı ise yüzde 60-70'lere dayanmış durumdadır. Türkiye asgari ücretliler ülkesine dönüşmekte ve emekçi halk her geçen gün yoksullaşmaktadır. Asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğü bu tablo hesaba katıldığında bu tüm emekçiler için sefalet anlamına gelmektedir. Bir avuç sömürücü adına iktidarı yürütenlerin emekçilerin yüzünü güldürecek bir ücret belirleyemeyeceği açıktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Asgari Ücret, Eskişehir, Türkiye, Emekçi, Son Dakika

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