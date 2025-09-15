SOL Parti Samsun'da Ekonomik Kriz ve Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekti - Son Dakika
Yerel

SOL Parti Samsun'da Ekonomik Kriz ve Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekti

15.09.2025 11:07
SOL Parti, Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlediği basın açıklamasında ekonomik kriz, kadın cinayetleri, sağlık ve eğitim sorunlarına dikkat çekerek halkı birleşmeye çağırdı.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - SOL Parti, Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlediği basın açıklamasıyla ekonomik kriz, kadın cinayetleri, sağlık ve eğitim sorunlarına dikkat çekti. SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, "Zaman, hep beraber birleşe birleşe direnme ve direne direne kazanma zamanı" dedi.

SOL Parti, Samsun'un İlkadım ilçesinde basın açıklaması yaptı. SOL Parti MYK üyesi Alper Taş ve çok sayıda partilinin katılımıyla Çiftlik Caddesi'nde yapılan eylemde, SOL Parti Samsun İl Temsilcisi Şafak Yeşiltepe açıklama yaptı.

"Faşizme, yoksulluğa ve baskılara karşı birleşelim" şiarıyla sokaklarda olduklarını belirten Yeşiltepe, "Giderek derinleşen ekonomik kriz, yanan ormanlar, yok edilen tarım, yasaklanan grevler, çalınan sınav sorularıyla geleceği çalınan gençler, açlıkla yüz yüze bırakılan emekliler, öldürülen kadınlar, sahte diplomalarla kayrılan yandaşlar, kayyumlarla bertaraf edilmeye çalışılan belediyeler, demokrasinin, adaletin, hukukun yayılmadığı, giderek yoksullaşan bir ülkede yaşamak için direnen halkımız için sokaklardayız. Mafyası, çetesi, tarikatlarıyla her türlü gerici ve karanlık gücü arkasına alan tek adam iktidarına karşı sokaklardayız" dedi.

Her gün en az üç kadının öldürülmesinden, şüpheli kadın ölümlerinin artmasından, kadına, çocuklara ve LGBTİ haklarına yönelik şiddetin olağanlaştırılmasından bu iktidarın ve kapitalist sistemin sorumlu olduğnu savunan Yeşiltepe, "Bu ülkede yaşanan bunca kötülüğün tek sorumlusu İslamcı faşist iktidardır. İslam'ın sözleşmesini fesh eden ve 6.284'ü kaldıran bu iktidardan hesap sormak için sokaklardayız. Dinciliğin saltanatına karşı, laiklik için mücadele etmek, laikliği kazanmak için sokaklardayız. Sokaklarda olmak için çokça nedenlerimiz var. Burada saymakla bitiremeyiz" diye konuştu.

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş da şunları kaydetti:

"Zaman hep beraber buluşma zamanı. Çünkü zaman hep beraber birleşme zamanı. Çünkü zaman hep beraber birleşe birleşe direnme ve direne direne kazanma zamanı. Kazanacağız, dünya yanıyor. Türkiye yanıyor. Dünya bir yangın yeri. Türkiye bir yangın yeri. Kim bu yangınların sorumlusu? Bunu soruyoruz. Dünyadaki yangının sorumlusu emperyalist kapitalist düzendir. Emperyalist kapitalist sistem büyük bir kriz içerisinde, büyük bir çöküş içerisinde ve kendisinin sorumlu olduğu bu krizi maalesef dünyanın emekçi hatlarına, emekçilerine, yoksullarına götürüyorlar. Emperyalist kapitalist sistem krizde olduğunda yeni bir paylaşım savaşına gerek duyan ve şimdi yeni bir paylaşım savaşını yaygınlaştırmış durumdalar."

Kaynak: ANKA

Sol Parti, Politika, İlkadım, Ekonomi, Samsun, Çevre, Kadın, Yerel

10:51
Süper Lig’de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
10:51
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
10:41
CHP’nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
10:20
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var
09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
