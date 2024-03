SOL Parti Samsun İl Örgütü Hilafetin Kaldırılmasının 100. Yılında Yürüyüş Düzenledi

Yerel

SOL Parti Samsun İl Örgütü, hilafetin kaldırılmasının 100. yıl dönümü nedeniyle "Aydınlık bir ülke, devrimci demokratik bir Cumhuriyet yolunda birleşelim" sloganıyla yürüyüş düzenledi. Çiftlik Caddesi'ne kadar yapılan yürüyüşün ardından açıklama yapıldı. SOL Parti bölge temsilcisi Pelin Bektaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Laikliğe, emeğimize, haklarımıza, özgürlüğümüze, geleceğimize ve yaşamlarımıza sahip çıkmak için buradayız, bir aradayız. Ülke gerici bir abluka altında tarikat ve cemaatler dört bir yandan kol geziyor. İktidar dini bir şeriat rejimi altında tüm ülkeyi en çokta biz kadınları teslim almaya çalışıyor. 22 yıllık iktidardan sonra, ülkeyi kilitleyen AKP seçimleri kazanmasıyla birlikte, ülke tarihinin en geniş ve en karanlık yapısıyla yola devam ediyor. Ülke lime lime dökülürken, dinci faşist rejim altında emeğimizle bedenimizle, yaşamlarımızla en çokta biz kadınlar eziliyoruz. Hedef olunuyoruz, onlarda biliyorlar ki, baskı ve zorbalıklarına karşı, en güçlü sesi çıkaranlar kadınlar. Ülkemize geleceğimize, yaşamlarımıza yönelen her türlü saldırıda karşılarında kadınları buluyorlar. Bu yüzden her fırsatta, karşımıza dikiliyorlar, sesimizi kısmak istiyorlar.

"ŞİDDETİN HER BİÇİMİNE KARŞI ÇIKMAK İÇİN BURADAYIZ"

Ne yaparlarsa yapsınlar, buradayız, karşımızdakileri iyi tanıyoruz. Onlarda bizleri barikatlarda yıktığımız korku duvarlarından tanırlar. Bu ülkenin her sokağında, her köşe başında kampüsünde, fabrikasında evinde, meydanında, her yerde inatla laiklik diyen kadınlar var. Biz varız buradayız. Hayatlarımızı saran dinci, gerici karanlığa karşı buradayız. Geleceğimizi tarikat ve cemaatlere bırakmamak için buradayız. Şiddetin her biçimine karşı çıkmak için buradayız. Aile yapısını bozan, İstanbul Sözleşmesi'ni feshedenlere karşı buradayız. Emeğimizi sömürenlere karşı buradayız. Kuracağımız bir ülke kazanmak zorunda olduğumuz bir gelecek var, hayallerimiz, umutlarımız, atacak kahkahalarımız, söyleyecek güzel günlerimiz var. Bir adım daha geriye atmadan, yıllardır adım adım büyüttüğümüz mücadelemizle bir aradayız. Haklarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkmak için bir aradayız. Gerici yobazlar sokaklarımızı düşürürken bu ülke bizim demek için bir aradayız. Tarikat, cemaat karanlığında çocuklar kaybolmasın diye bir aradayız. Medeni Yasa'ya 6284'e sahip çıkmak için buradayız. Aşkımızın niyetlerinden korkanlara karşı, LGBTİ mücadelesinde omuz omuza bir aradayız. Sesi sesimize karışmayan, bastırılan her türlü şiddetle sömürüyle zapt edilen kız kardeşlerimiz için bir aradayız. Bir kişi dahi yitirmemek için bir aradayız. Eşitlik ve yaşamlarımız için bir aradayız. İsyanımızla, cüretimizle tek adama karşı 8 Mart'ta da bir aradayız sokaklardayız."