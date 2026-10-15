SOLOTÜRK, 17 Ekim'deki gösteri öncesi Tokat semalarında prova uçuşu yaptı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda yapılacak gösteri öncesinde Tokat semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri uçuşu aynı gün Tokat Havalimanı'nda yapılacak, etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda gerçekleştireceği gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı.
Tokat'ta düzenlenecek gösteri için kente gelen SOLOTÜRK, hazırlıkları kapsamında Tokat semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda yapılacak. Etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.
Kaynak: İHA
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