SOLOTÜRK Ekibi İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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SOLOTÜRK Ekibi İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

SOLOTÜRK Ekibi İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

SOLOTÜRK ekibi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule vatandaşlarla söyleşi ve imza töreni yaptı.

01.09.2024 20:42
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SOLOTÜRK ekibi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule vatandaşlarla söyleşi ve imza töreni yaptı.

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK gösteri ekibi söyleşi ve imza töreni gerçekleştirdi. SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule vatandaşlarla söyleşi yaptı. SOLOTÜRK ekibi söyleşinin ardından vatandaşlarla imza töreninde buluştu. Uzun kuyruklar olan törende vatandaşlar, maket uçakları, T-shirt'leri ve F-16 posterlerini imzalattı.

"Sizlerin gücünü, kudretini ve mesajını tüm dünyaya veriyoruz"

SOLOTÜRK ekibinin tanıtım filmiyle başlayan söyleşide, gösterilerinde kullanılan savaş uçakları ile ilgili teknik bilgiler verildi. Öte yandan SOLOTÜRK ekibine dahil olmak için geçilmesi gereken aşamalar anlatıldı. Pilotlar, gösteri uçuşları sırasındaki deneyimlerinden bahsetti. SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, "Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Zafer Bayramı'nın coşkusunu maneviyatını sizlerle beraber yaşamaktan çok mutluyuz. 30 Ağustos gösterimizi de büyük bir coşkuyla icra ettik. Sizlerle bu anı paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul biliyorsunuz Bütün dünya tarafından izleniyor. Dolayısıyla sizlerin gücünü, kudretini ve mesajını tüm dünyaya veriyoruz. Bunlardan dolayı da çok mutluyuz" dedi.

"20, 30 feet'te karşıma martı sürüsü çıktı, hiçbirine dokunmadan görevimizi bitirdik"

Gösteri esnasında martı sürüsüyle karşı karşıya geldiğini anlatan SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı, "Yaklaşık 20, 30 feet'te martı sürüsü geldi. Ne yukarıya çekebilirim ne aşağıya basabilirim. O esnada sizlerin gönderdiği dualarla hiçbir martıya dokunmayan hiç birinin tozunu almadan gösterimizi bitirdik. Malumunuz martılarda bizi izlemeye gelmişler" şeklinde konuştu.

"İstanbul gösterisinde çok heyecanlıydım"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaptıkları gösteride heyecanlandığından bahseden SOLOTÜRK ekibinden Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, "İstanbul gösterisinden sonra aşırı heyecanlandım. Daha önce bahsettiğimiz gibi, gösterimiz İngiltere'deydi. Bir sonraki gösteri İstanbul'du. Gerçekten her şeyin eksiksiz olması için özen gösterdik. O gün geldiğinde aşırı heyecanlıydık ve gösterimizi anlımızın akıyla halkımızın karşısında gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Havada 27 dakika gösteri yapmak hem yakıt açısından hem de fizyolojik olarak çok zor Komutanlarımız bunu başardı"

SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Muhammet Bölükbaşı, "Vatandaşlarımız da bu coşkuyu bize geçirdiler. Normalde hiçbir tim bu kadar uzun süre gösteri yapmıyorlar. Ama komutanlarımız orada uzun tuttular ve gerçekten havacılığı bilenler bilir 27 dakika gösteri yapmak hem uçağın yakıtı açısından hem de insan fizyolojisi açısından çok zor" dedi.

"İnşallah bende başarabilirim ve o uçağın içerisinde olurum"

İmza için bekleyen Arda Bülbül isimli vatandaş, "Sıra çok uzun ama imzamızı almadan dönmeyeceğiz. F-16'ları gördüm 30 Ağustos'ta gelmiştim. Jetin yanına kadar girme şansım oldu. Bundan dolayı kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum. Ben de pilot olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Söyleşide SOLOTÜRK ekibiyle tanışmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ve pilot olmak istediğini ifade eden Berfin Çelik ise, "İnşallah ben de başarabilirim. O uçağın içerisinde olabilirim. Çok gururluyum ve kelimelere sığmayacak ifade edilemeyecek şeyler var. İnşallah o şeyi yaşayabilirim. Çok çabalıyorum umarım olur" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SOLOTÜRK Ekibi İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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