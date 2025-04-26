EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı açılış programı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapıldı.
Erzurum'da miting alanı ve Olimpiyat Parkı'nı dolduran binlerce Erzurumlu, Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği, akrobasi timi SOLOTÜRK gösterisini büyük bir heyecanla takip etti.
SOLOTÜRK gösterisinin sunumunu Üsteğmen Alper Şen yaparken, 'Yer Gözcü' Pilot Binbaşı Erhan Aydemir, 'Müzik'te ise Muhammet Bölükbaşı görev aldı.
Erzurum semalarında süzülen SOLOTÜRK ekibi yaptıkları şovlarla adeta nefes kesti.
Gösteriyi muhteşem bulduklarını söyleyen Erzurumlular, "Çok mutlu olduk. Çok güzel hareketler yaptılar. Gurur duyduk. Allah onları başımızdan eksik etmesin. SOLOTÜRK bizim gururumuz. Can kurban size, can kurban. Hayran kaldık" diye konuştular. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › SOLOTÜRK Erzurum'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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