Solunum Sorunu Olan Kadın Dereden Taşındı - Son Dakika
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Yerel

Solunum Sorunu Olan Kadın Dereden Taşındı

Kastamonu'da sağlık ekipleri, solunum sıkıntısı yaşayan kadını sedye ile dereden geçirip hastaneye ulaştırdı.

21.10.2024 23:38
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Hasta kadın sedye ile dereden geçirilerek hastaneye ulaştırıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan kadın, sağlık ekipleri tarafından sedye ile dereden geçirilerek hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Ambarılar köyü Zonya Mahallesi'nde yaşayan bir kadın yaşadığı solunum sıkıntısı sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kadının evine sağlık ekibi sevk edildi. Kadının bulunduğu eve ambulansla ulaşamayan sağlık ekibi, kadını sedye ile dereden karşıya geçirip 500 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan hasta, Bozkurt Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Solunum Sorunu Olan Kadın Dereden Taşındı - Son Dakika

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