Solunum Sorunu Olan Kadın Dereden Taşındı

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Hasta kadın sedye ile dereden geçirilerek hastaneye ulaştırıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan kadın, sağlık ekipleri tarafından sedye ile dereden geçirilerek hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Ambarılar köyü Zonya Mahallesi'nde yaşayan bir kadın yaşadığı solunum sıkıntısı sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kadının evine sağlık ekibi sevk edildi. Kadının bulunduğu eve ambulansla ulaşamayan sağlık ekibi, kadını sedye ile dereden karşıya geçirip 500 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan hasta, Bozkurt Devlet Hastanesine ulaştırıldı.