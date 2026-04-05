Soma Belediye Başkanı Okur: "Bölgesel Isıtmayı Biz Kapatmadık, Karar Enerji Bakanlığı'nın"

05.04.2026 11:35  Güncelleme: 13:06
Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, bölgesel ısıtma sisteminin doğal gaza dönüştürülmesi sürecinde yaşanan gelişmeleri ve sistemin kapatılması kararının Enerji Bakanlığı tarafından alındığını açıkladı. Okur, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların hızla ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, bölgesel ısıtma sisteminin doğal gaza dönüştürülmesi sürecinde, sistemin kapatılması kararının belediyeye ait olmadığını belirterek, "Enerji Bakanımızın talimatıyla bu süreç başlamıştır" dedi.

Okur mahalle muhtarlarıyla birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okur, bölgesel ısıtma sisteminin kapatılması kararının Soma Belediyesi ya da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmadığını vurgulayarak, "Bu kararı biz vermedik. Manisa Büyükşehir Belediyesi de vermedi. Enerji Bakanımızın talimatıyla bu süreç başlamıştır. Bölgesel ısıtmayı biz kapatmadık. Bu karar Enerji Bakanlığı'nın kararıdır. Aksa Doğalgaz'a böyle bir talimat verme gücüm yok" ifadelerini kullandı.

Bölgenin 26 kilometrelik bir alanı kapsadığını ve yaklaşık 170 kilometrelik doğal gaz hattı döşeneceğini belirten Okur, çalışmaların kasım ayına kadar tamamlanması gerektiğini ifade etti. Sercan Okur, "2-3 gün sabretmek varken kasım soğuğunu çekmeyi tercih etmeyiz. Biz vatandaşımızın üşümesini istemeyiz" dedi.

"Her yıl 50 milyon lira harcanıyor, patlak sayısı arttı"

Sistemin yıllardır ciddi sorunlar yarattığını dile getiren Okur, özellikle boru patlaklarının arttığına dikkati çekti. General Sezgin Caddesi'nde normalde yılda 3-4 kez yaşanan patlakların bu yıl 9 noktaya çıktığını belirten Okur, sistemin yıprandığını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl yaklaşık 50 milyon lira harcadığını ifade eden Okur, bu kaynakla kentin farklı sorunlarının çözülebileceğini kaydetti.

Kendisinin de sistem abonesi olduğunu söyleyen Okur, "Ben de evimde üşüyorum" diyerek vatandaşların yaşadığı mağduriyeti bizzat deneyimlediğini ifade etti.

Abone ücretleri ödenecek

Sercan Okur, geçmişte alınan abonelik ücreti, güvence bedeli ve depozito gibi ödemelerin hukuken iade edilmesi gerektiğini belirtti. Bu bedellerin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödeneceğini kaydeden Okur, sistemde 3 bin 500 binanın kayıtlı olduğunu ve ödemeler için hukuki ve mali altyapı gerektiğini, bu nedenle net takvim veremediklerini söyledi.

"Termik santral kapanırsa ilk sokağa çıkan ben olurum"

Termik santralin kapanacağı yönündeki iddialara da değinen Okur, bölgesel ısıtmanın kapanmasının santralin kapanacağı anlamına gelmediğini belirtti. Bu konuda yetkinin merkezi hükümet ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda olduğunu vurgulayan Okur, "Termik santralin kapanması halinde ilk sokağa çıkacak kişi yine benim. Arkamdan kaç kişi gelir bilmem ama geceyi gündüze katarak mücadele ederim" dedi.

Soma'nın kömür kaynakları, maden işletmeleri, termik santralleri ve sanayi altyapısına sahip çıkacaklarını ifade eden Okur, belediyenin vatandaşın taleplerinin sesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Okur, açıklamasının sonunda, geçmişte avukatlık yaptığı dönemde de bölgesel ısıtma sistemiyle ilgili mücadele ettiğini belirterek, "Biz bu şehri yönetirken sizlerin mağdur olması için değil, daha rahat, daha güvenli, daha konforlu olmanız için kararlar alıyoruz. Kararlarımızın en önemli kriteri toplumun mutluluğudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
