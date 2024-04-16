Soma Belediyesi Makam Araçlarını Satışa Çıkaracak

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, önceki dönemdeki makam araçlarının satılacağını belirterek, "Artık Soma Belediyesi'nde her anlamda israf dönemi sona ermiştir. Soma Belediyesi tasarruf eden, kaynak yaratan ve yarattığı kaynakları, yarattığı değerleri Somalı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için kullanan bir belediye olacak" dedi.
Soma Belediye Başkanı Okur, önceki dönemde belediye personeline makam aracı olarak tahsis edilen 3 aracın artık kullanılmayacağını ve yakın bir zamanda satışa çıkartılacağını açıkladı. Belediye personelinin araçları mesai saatleri dışında, özel işleri için de kullanıldığını belirten Okur, vatandaşın parasına sahip çıkılacağını vurguladı.
"ARAÇLAR MAALESEF ÖZEL İŞLERDE KULLANILMIŞ"
Sercan Okur şunları söyledi:
"Belediyemizin 4 makam aracı var. Bunlardan biri bizzat belediye tüzel kişiliğine ait. Diğer 3'ü de belediyemiz tarafından yine belediyenin şirketinden kiralanmış... Benden önceki belediye başkanları ve belediye başkan yardımcılarına 7 gün 24 saat esasıyla tahsis edilmiş. Yani belediye başkanlarımız ve başkan yardımcılarımız bu araçları mesai saatleri dışında özel işleri için de kullanmışlar.
"MESAİ DIŞINDA HİÇBİR ARAÇ KULLANILMAYACAK"
Özel görevlendirmelerle şehir dışına gidip gelmelerde elbette ki bu araçlar kullanılacak ama ben Somalı vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum; bir seçim dönemi geçirdik propaganda döneminde gittiğim her yerde bunu vurguladım. Dedim ki; ben Belediye Başkanı olduğumda mesai saatleri dışında belediyenin hiçbir aracını kullanmayacağım. Kendi işlerimde belediyenin hiçbir aracını kullanmayacağım dedim ve bugüne kadar belediye başkanlığımın 16. günündeyim 16 gündür de buna riayet ettim, buna uydum. Bu araçlar da bugüne kadar garajımızdaydı bugüne kadar kullanılmadı ve bundan sonra da kullanılmayacak. Gördüğünüz her 3 araç da belediye şirketi tarafından satışa çıkarılacak ve bu araçların yerine de yeni makam araçları alınmayacak, bunun da Somalılara sözünü veriyorum. Artık Soma Belediyesi'nde her anlamda israf dönemi sona ermiştir. Soma Belediyesi tasarruf eden, kaynak yaratan ve yarattığı kaynakları, yarattığı değerleri Somalı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için kullanan, Somalı vatandaşlara hizmet için kullanan bir belediye olacak. Bunun taahhüdünü sözünü seçim döneminde vermiştim. Bugün de bu sözü tutacak olmanın mutluluğunu ve rahatlığını yaşıyorum. Önümüzdeki günlerde bu araçların satıldığına dair haber ve bilgileri de sizlerle şeffaf belediyecilik adına Soma kamuoyu ve değerli basın mensuplarıyla paylaşacağım. Vatandaşlarımızın belediyeye ödedikleri her kuruşun emanetçisi biziz ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını da sonuna kadar savunacağız. Bu konuda tüm vatandaşlarımız bize güvenebilir."
Son Dakika › Yerel › Soma Belediyesi Makam Araçlarını Satışa Çıkaracak - Son Dakika
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişarede bulunarak başarılar diledi.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci başkanlığında yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda encümen ile denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı olarak seçilen A. Nuri Köksal, mazbatasını alarak görevine başladı. Köksal, halkın yoğun alkışları eşliğinde adliye binası önünde konuşma yaptı ve görevine başladığını duyurdu.
Mısır ordusu, Gazze'ye insani yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla her gün düzenlediği havadan insani yardım ulaştırma operasyonuna Cumartesi günü de devam etti. Mısır ordusuna ait nakliye uçakları, diğer ülkelerle işbirliği yaparak Gazze'nin kuzeyindeki sakinlere kritik ihtiyaç malzemeleri bırakıyor. Bu ortak çabalar, İsrail askeri saldırılarının neden olduğu ciddi insani krizin ortasında kalan yerel halkın acil ihtiyaçlarını hafifletmeyi amaçlıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başlamasının üzerinden 6 ay geçerken, Gazze'de hastane, okul, yerleşim alanı demeden saldırılarını sürdüren İsrail, 6 ayda en az 13 bini çocuk 33 bin 137 sivilin ölümüne neden oldu.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar programı ve Ramazan ayı şenliğinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Önal, 'Seçim çalışmalarım sırasında tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gelecek 5 yılda da sizlere verdiğim sözleri teker teker yerine getireceğim' dedi.
31 Mart'taki yerel seçim sonucunda AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Geyve Belediyesi'nde makam aracı satışa çıkarılıyor. Belediyenin yeni başkanı Selçuk Yıldız, gelişmeyi "Belediyemizde tasarrufa başkanlık makam araçlarından başlıyoruz." ifadeleriyle duyurdu.
İtalya'nın güney kıyılarında 24 saat içinde, 121'i refakatsiz çocuk olmak üzere 1.100'den fazla göçmen ve mülteci kurtarıldı. Libya ve Tunus limanlarından yola çıkan göçmen tekneleri, Akdeniz'in güneyindeki tehlikeli suları aşarak İtalya'ya ulaştı. İtalya'ya 2023 yılında deniz yoluyla 157.661 göçmen ulaştı.
İYİ Parti, seçimlerde beklenen sonuçları alamamasının ardından olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Genel Başkan Meral Akşener'in aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Günay Kodaz ve Mehmet Tolga Akalın başkanlığa aday olduklarını açıkladılar.
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, dokuz günlük bayram tatili öncesinde belediye çalışanlarıyla tanışma ve bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Kozay, Çukurova'yı adına yakışan bir kent haline getireceklerini belirterek, belediyenin hizmet kalitesini artırarak kentteki yaşam kalitesini yükselteceklerini söyledi.
Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün başkanlık katının 6 bin metrekareden oluştuğu ve içinde jakuzi bulunduğu iddia edildi. Döğücü, iddialara tepki göstererek mevzuyu temizlemesi için Alper Yeğin'e çağrıda bulundu. Yeğin ise jakuzi meselesinin yanında daha büyük bir lüks ve batırılan belediye hikayesini yakında paylaşacağını söyledi.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve başlamasının ardından ilk mahalle ziyaretlerini gerçekleştirdi. Merkeze uzak ve turistik mahalleleri ziyaret eden Başkan Ünlü vatandaşların hem bayramını kutladı hem de seçimlerde verdikleri destek için teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?