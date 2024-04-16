Soma Belediyesi Makam Araçlarını Satışa Çıkaracak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Soma Belediyesi Makam Araçlarını Satışa Çıkaracak

Geniş Video İzle

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, önceki dönemdeki makam araçlarının satılacağını açıkladı. Belediye personelinin araçları özel işlerde kullanıldığı için satışa çıkarılacak olan araçlar yerine yeni makam araçları alınmayacak.

16.04.2024 22:24  Güncelleme: 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, önceki dönemdeki makam araçlarının satılacağını belirterek, "Artık Soma Belediyesi'nde her anlamda israf dönemi sona ermiştir. Soma Belediyesi tasarruf eden, kaynak yaratan ve yarattığı kaynakları, yarattığı değerleri Somalı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için kullanan bir belediye olacak" dedi.

Soma Belediye Başkanı Okur, önceki dönemde belediye personeline makam aracı olarak tahsis edilen 3 aracın artık kullanılmayacağını ve yakın bir zamanda satışa çıkartılacağını açıkladı. Belediye personelinin araçları mesai saatleri dışında, özel işleri için de kullanıldığını belirten Okur, vatandaşın parasına sahip çıkılacağını vurguladı.

"ARAÇLAR MAALESEF ÖZEL İŞLERDE KULLANILMIŞ"

Sercan Okur şunları söyledi:

"Belediyemizin 4 makam aracı var. Bunlardan biri bizzat belediye tüzel kişiliğine ait. Diğer 3'ü de belediyemiz tarafından yine belediyenin şirketinden kiralanmış... Benden önceki belediye başkanları ve belediye başkan yardımcılarına 7 gün 24 saat esasıyla tahsis edilmiş. Yani belediye başkanlarımız ve başkan yardımcılarımız bu araçları mesai saatleri dışında özel işleri için de kullanmışlar.

"MESAİ DIŞINDA HİÇBİR ARAÇ KULLANILMAYACAK"

Özel görevlendirmelerle şehir dışına gidip gelmelerde elbette ki bu araçlar kullanılacak ama ben Somalı vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum; bir seçim dönemi geçirdik propaganda döneminde gittiğim her yerde bunu vurguladım. Dedim ki; ben Belediye Başkanı olduğumda mesai saatleri dışında belediyenin hiçbir aracını kullanmayacağım. Kendi işlerimde belediyenin hiçbir aracını kullanmayacağım dedim ve bugüne kadar belediye başkanlığımın 16. günündeyim 16 gündür de buna riayet ettim, buna uydum. Bu araçlar da bugüne kadar garajımızdaydı bugüne kadar kullanılmadı ve bundan sonra da kullanılmayacak. Gördüğünüz her 3 araç da belediye şirketi tarafından satışa çıkarılacak ve bu araçların yerine de yeni makam araçları alınmayacak, bunun da Somalılara sözünü veriyorum. Artık Soma Belediyesi'nde her anlamda israf dönemi sona ermiştir. Soma Belediyesi tasarruf eden, kaynak yaratan ve yarattığı kaynakları, yarattığı değerleri Somalı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için kullanan, Somalı vatandaşlara hizmet için kullanan bir belediye olacak. Bunun taahhüdünü sözünü seçim döneminde vermiştim. Bugün de bu sözü tutacak olmanın mutluluğunu ve rahatlığını yaşıyorum. Önümüzdeki günlerde bu araçların satıldığına dair haber ve bilgileri de sizlerle şeffaf belediyecilik adına Soma kamuoyu ve değerli basın mensuplarıyla paylaşacağım. Vatandaşlarımızın belediyeye ödedikleri her kuruşun emanetçisi biziz ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını da sonuna kadar savunacağız. Bu konuda tüm vatandaşlarımız bize güvenebilir."

Soma Belediyesi Makam Araçlarını Satışa Çıkaracak
Kaynak: ANKA

Soma Belediyesi, Sercan Okur, Soma, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soma Belediyesi Makam Araçlarını Satışa Çıkaracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:52 Tunceli’de esrarengiz ölüm Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler
07:46 Denizli’deki Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe’nin heykeli kundaklandı Denizli'deki Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'nin heykeli kundaklandı
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen ataması açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması
22:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık
20:36 TBMM’de sandalye dağılımı değişti İşte partilerin milletvekili sayıları TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin milletvekili sayıları
07:40 Cansu Taşkın’la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi
00:25 Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:14 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı
23:52 Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak
23:33 Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar
21:17 Meclis’te “jet yakıtı“ tartışması AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi Meclis'te "jet yakıtı" tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 08:33:36. #1.11#
SON DAKİKA: Soma Belediyesi Makam Araçlarını Satışa Çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement