Soma Belediyesi Makam Araçlarını Satışa Çıkaracak

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, önceki dönemdeki makam araçlarının satılacağını belirterek, "Artık Soma Belediyesi'nde her anlamda israf dönemi sona ermiştir. Soma Belediyesi tasarruf eden, kaynak yaratan ve yarattığı kaynakları, yarattığı değerleri Somalı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için kullanan bir belediye olacak" dedi.

Soma Belediye Başkanı Okur, önceki dönemde belediye personeline makam aracı olarak tahsis edilen 3 aracın artık kullanılmayacağını ve yakın bir zamanda satışa çıkartılacağını açıkladı. Belediye personelinin araçları mesai saatleri dışında, özel işleri için de kullanıldığını belirten Okur, vatandaşın parasına sahip çıkılacağını vurguladı.

"ARAÇLAR MAALESEF ÖZEL İŞLERDE KULLANILMIŞ"

Sercan Okur şunları söyledi:

"Belediyemizin 4 makam aracı var. Bunlardan biri bizzat belediye tüzel kişiliğine ait. Diğer 3'ü de belediyemiz tarafından yine belediyenin şirketinden kiralanmış... Benden önceki belediye başkanları ve belediye başkan yardımcılarına 7 gün 24 saat esasıyla tahsis edilmiş. Yani belediye başkanlarımız ve başkan yardımcılarımız bu araçları mesai saatleri dışında özel işleri için de kullanmışlar.

"MESAİ DIŞINDA HİÇBİR ARAÇ KULLANILMAYACAK"

Özel görevlendirmelerle şehir dışına gidip gelmelerde elbette ki bu araçlar kullanılacak ama ben Somalı vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum; bir seçim dönemi geçirdik propaganda döneminde gittiğim her yerde bunu vurguladım. Dedim ki; ben Belediye Başkanı olduğumda mesai saatleri dışında belediyenin hiçbir aracını kullanmayacağım. Kendi işlerimde belediyenin hiçbir aracını kullanmayacağım dedim ve bugüne kadar belediye başkanlığımın 16. günündeyim 16 gündür de buna riayet ettim, buna uydum. Bu araçlar da bugüne kadar garajımızdaydı bugüne kadar kullanılmadı ve bundan sonra da kullanılmayacak. Gördüğünüz her 3 araç da belediye şirketi tarafından satışa çıkarılacak ve bu araçların yerine de yeni makam araçları alınmayacak, bunun da Somalılara sözünü veriyorum. Artık Soma Belediyesi'nde her anlamda israf dönemi sona ermiştir. Soma Belediyesi tasarruf eden, kaynak yaratan ve yarattığı kaynakları, yarattığı değerleri Somalı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için kullanan, Somalı vatandaşlara hizmet için kullanan bir belediye olacak. Bunun taahhüdünü sözünü seçim döneminde vermiştim. Bugün de bu sözü tutacak olmanın mutluluğunu ve rahatlığını yaşıyorum. Önümüzdeki günlerde bu araçların satıldığına dair haber ve bilgileri de sizlerle şeffaf belediyecilik adına Soma kamuoyu ve değerli basın mensuplarıyla paylaşacağım. Vatandaşlarımızın belediyeye ödedikleri her kuruşun emanetçisi biziz ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını da sonuna kadar savunacağız. Bu konuda tüm vatandaşlarımız bize güvenebilir."