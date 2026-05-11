Soma'da Engelliler Haftası Yürüyüşü

11.05.2026 15:20  Güncelleme: 16:32
Soma’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle özel öğrenciler ve velileri Soma Belediye Bandosu eşliğinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da katıldı.

Haber: Osman BEKAR

Cengiz Topel Meydanı'ndan toplanan ve Atatürk Caddesi boyunca yürüyen özel eğitim uygulama okulu öğrencileri ve veliler, Soma Belediyesi Bandosu eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.



Soma Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe Müdürü Gökhan Arıkan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece bir haftayı anmak için değil, kalplerimizi birbirimize biraz daha yakınlaştırmak, birbirimizi daha iyi anlamak için bir aradayız. Engelliler Haftası yalnızca farkındalık oluşturmak için değil, aynı zamanda hak temelli bir bakış açısını güçlendirdiğimiz, sorumluluklarımızı ve kararlılığımızı pekiştirdiğimiz önemli bir fırsattır" dedi.

Engelliliğin bireyin değil, çoğu zaman çevrenin ve şartların ortaya çıkardığı bir durum olduğunu vurgulayan Arıkan, "Bu nedenle bizlere düşen en önemli görev, fiziksel engelleri kaldırmanın yanı sıra zihinlerdeki önyargıları da ortadan kaldırmaktır. Çünkü asıl engel, kalplerde ve bakış açılarında oluşan görünmez duvarlardır. Her birey saygıya layıktır" ifadelerini kullandı.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise konuşmasında yerel yönetimlerin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Az önce buraya gelirken bir şey fark ettim. Millet Bahçesi'ne girmek için kaldırıma çıkmamız gerekiyordu ve o kaldırımdaki rampanın tekerlekli sandalye kullanan bireylerimiz için yetersiz kaldığını gördüm. Tek başlarına o rampadan çıkmakta zorlandıklarını, yardıma ihtiyaç duyduklarını gördüm. Bizler öyle bir şehir yaratmalıyız ki her vatandaşımız engel durumuna bakmadan sokağa çıkabilmeli, şehir hayatına karışabilmeli. Biz Soma Belediyesi olarak bütün çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz."


Kaynak: ANKA

