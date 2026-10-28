Soma’dan Ankara’ya yürüyen madencilerden tepki: “Bize biber gazıyla müdahale ediliyor. Geldiğimiz nokta bu”

(MANİSA) - Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan İmbat Madencilik işçileri, güzergahta ulaşım engeli ve biber gazlı müdahale ile karşılaştıklarını ileri sürerek, yaşananlara, "Bize biber gazıyla müdahale ediliyor. Geldiğimiz nokta bu" diyerek tepki gösterdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir yılı aşkın süredir maaş ve işçilik alacaklarının parça parça ödendiğini belirterek Ankara'ya yürüyüş başlatan maden işçileri, eylemlerinin ilerleyen saatlerinde sorunlarla karşılaştıklarını anlattı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçen madenciler, Maden Şehitliği'ni ziyaret ederek hayatını kaybeden arkadaşlarını andı. Yürüyüş sırasında güvenlik güçlerinin engellemesiyle karşılaşan işçiler, engellere rağmen yollarına devam etti.

Kırkağaç çamlık mevkisinde mola veren madenciler, yürüyüşlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ancak güzergahta biber gazıyla müdahaleye maruz kaldıklarını ifade ederek, yaşananlara tepki gösterdi.

Yürüyüşün 17'nci kilometresindeki bir tesiste akşam yemeği molası veren madenciler, Ankara'ya ulaşmak için otobüs bulmakta da sorun yaşadıklarını bildirdi. İşçiler, otobüs firmalarından araç temin edilemediğini, araç bulunması durumunda ise otobüsün Ankara yerine Kırkağaç Çamına yönlendirilmesinin istendiği öne sürüldü.

Yaşadıkları duruma tepki gösteren madenciler, "Bize biber gazıyla müdahale ediliyor. Geldiğimiz nokta bu" ifadelerini kullandı.

Maaş ve işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara yoluna çıkan madencilerin, karşılaştıkları engellere ve ulaşım sorununa rağmen Kırkağaç Bakır mevkisinde bulunan tesiste bekledikleri öğrenildi.