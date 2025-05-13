Soma Maden Faciasının Yıl Dönümü... Gültekin Uysal: "İhmaller Zincirinin Hesabını Sormak Hepimizin Vazifesidir"

Haber: Osman Bekar

(MANİSA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Soma'daki maden faciasının yıl dönümünde hayatını kaybeden madencileri anmak üzere ilçeyi ziyaret etti. Uysal, Soma Mezarlığındaki şehitlikte madencilerin kabri başında dualar okudu ve karanfil bıraktı.

Anma törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uysal, Soma faciasının Türkiye madencilik tarihinde bir milat olduğunu vurguladı.

"Demokrasi sadece oy verdiğimiz değil, zamanı geldiğinde hesabını sorduğumuz bir rejimdir" diyen Uysal, "Göz göre göre 301 vatandaşımızın vefatına yol açacak ihmaller zincirinin hesabını sormak hepimizin vazifesidir" ifadelerini kullandı.

Uysal, iktidarın sadece ihmalkar olmadığını, ortada bir suç ortaklığının bulunduğunu iddia etti. Özellikle yargılama süreçlerine dikkat çeken Uysal, "Ne kamu görevlilerinden ne de birinci derece sorumlu olan işletme yetkililerinden millet vicdanında caydırıcı cezaların oluşmadığını görüyoruz. Bu davada ceza yargılaması yapanların ödüllendirilircesine bugün yüksek yargının mercilerine seçilmek için başvurular yaptığını üzülerek takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

İşletme anlayışı ve istihdam kaybı vurgusu

Uysal, maden işletmelerinin kontrolsüz şekilde, imtiyaz dağıtılırcasına rödovanslarla işletildiğini ve bu durumun facialara zemin hazırladığını savundu.

Ayrıca, Soma'da yaşanan istihdam kaybına da dikkat çeken Uysal, "Bugün de binlerce insanımız istihdam kaybı ile karşı karşıya, işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya" dedi.

Dertleri dinlemek ve deva olabilmek için Soma'da bulunduklarını belirten Uysal, parlamentodaki ve genel merkezdeki arkadaşlarıyla birlikte bu vazifeyi yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Uysal, gelecekte benzer faciaların yaşanmaması temennisinde de bulundu.