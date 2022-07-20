Yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 610 metre yükseklikteki Ilgaz Dağı'nın en yüksek noktası olan Büyük Hacet Zirveye ulaşan grup, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlileri çerçevesinde "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Büyük Hacet Zirve Tırmanışı" gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi'nden Öğr. Gör. Hikmet Haberal'ın koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş çerçevesinde, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Berçin Yaylası'nda kurulan kampın ardından sabah erken saatlerde gazi, şehit yakınları ve Tosyalı vatandaşlardan oluşan 25 kişilik grup, tırmanışa geçti.

Kaynak: İHA

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Ilgaz Dağı'nın zirvesinde anıldı - Son Dakika

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