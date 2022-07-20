Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Ilgaz Dağı'nın zirvesinde anıldı - Son Dakika
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Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Ilgaz Dağı'nın zirvesinde anıldı

20.07.2022 11:11
Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Ilgaz Dağı'nın zirvesinde anıldı

Son dakika haber: Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte 25 kişilik grup, Ilgaz Dağı'na tırmanıp zirvede 15 Temmuz şehitlerini andı.

Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte 25 kişilik grup, Ilgaz Dağı'na tırmanıp zirvede 15 Temmuz şehitlerini andı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlileri çerçevesinde "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Büyük Hacet Zirve Tırmanışı" gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi'nden Öğr. Gör. Hikmet Haberal'ın koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş çerçevesinde, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Berçin Yaylası'nda kurulan kampın ardından sabah erken saatlerde gazi, şehit yakınları ve Tosyalı vatandaşlardan oluşan 25 kişilik grup, tırmanışa geçti.

Yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 610 metre yükseklikteki Ilgaz Dağı'nın en yüksek noktası olan Büyük Hacet Zirveye ulaşan grup, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Türk bayrağının açılması ve şehitler için okunan duaların ardından etkinlik sona erdi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Ilgaz Dağı'nın zirvesinde anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Ilgaz Dağı'nın zirvesinde anıldı - Son Dakika
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