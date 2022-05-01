Son Dakika | Adıyaman'da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika
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Son Dakika | Adıyaman'da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi

01.05.2022 21:29
Son Dakika | Adıyaman'da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Son dakika haberleri: Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi kahraman şehitler, kabirleri başında dualarla anıldı.

Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi kahraman şehitler, kabirleri başında dualarla anıldı.

Şehitlik ziyaretine Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, siyasi parti başkanları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde İl Müftülüğü görevlileri tarafından vatanın mukaddesatı ile milletimizin birlik ve bütünlüğü uğruna şehadet makamına erişen şehitler için dua edildi.

Yapılan duanın ardından Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. - ADIYAMAN

Son Dakika | Adıyaman'da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi
Son Dakika | Adıyaman'da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi
Son Dakika | Adıyaman'da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Adıyaman'da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika


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