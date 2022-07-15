15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törende Vali Oktay Çağatay başta olmak üzere kamu kurum amirleri şehitliği ziyaret etti. İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından duaların okunmasının ardından 2014 yılında şehit edilen korucu Nihat Çaprak'ın mezarına karanfiller bırakıldı. Programın akşam saatlerinde devam edeceği bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Demokrasi, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika... Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.