Son Dakika | Büyükçekmece'de 3 gencin öldüğü yerde liselilerden tehlikeli hareketler - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Büyükçekmece'de 3 gencin öldüğü yerde liselilerden tehlikeli hareketler

20.10.2022 09:30
Son Dakika | Büyükçekmece'de 3 gencin öldüğü yerde liselilerden tehlikeli hareketler

Son dakika haberlerine göre Büyükçekmece'de liseli öğrencilerin E-5'te otostop çekip, üst geçidi kullanmak yerine son sürat giden araçların arasında tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmeleri saniye saniye görüntülendi.

Büyükçekmece'de liseli öğrencilerin E-5'te otostop çekip, üst geçidi kullanmak yerine son sürat giden araçların arasında tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmeleri saniye saniye görüntülendi. Aynı noktada geçen sene ehliyetsiz bir sürücü durakta bekleyen öğrencilerin arasına dalmış, olayda 3 genç hayatını kaybetmişti.

Büyükçekmece Kumburgaz bölgesinde bulunan üç okulun öğrencileri her gün hem kendi hem de sürücülerin hayatlarını tehlikeye atacak davranışlarda bulunuyor. Öğrenciler, okul çıkışı E-5 karayolundan son sürat geçen araçların arasından yürüyerek karşıya geçiyor. Bu hareketi üst geçidin hemen altında yapan öğrenciler, durakta beklerken yol kenarına da taşıyor. Tehlikeli hareketlerin yanı sıra durağa gelen otobüslerin az ve dolu olduğunu gerekçe sunan öğrenciler, otostop çekerek evlerine gitmeye çalışıyor. Çoğu öğrencinin bu hareketi ise eğlence amacıyla yaptığı ileri sürülüyor. Durakta bekleyen kız öğrencilerden biri, "Biz çok uyarıyoruz ama halen devam ediyorlar. Yanlış bence, burada çünkü çok ciddi bir kaza oldu" dedi.

Bir diğer öğrenci ise otobüsün az olduğu gerekçesi ise benzer hareketlerin yaşandığını söyledi.

Aynı noktada 3 liseli hayatını kaybetmişti

Geçtiğimiz haziran ayı başında E-5 kenarındaki otobüs durağına ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı araç dalmış ve 3 liseli genç hayatını kaybederken, 13 öğrenci yaralanmıştı. Durak çevresinde tedbir alınmadığı ve yan yoldan çıkan araçların kontrolsüz bir şekilde E-5'e geçtiği de görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı Son dakika haber... Maltepe'de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada Son dakika haber... Maltepe'de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada Son dakika haberi... Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi Son dakika haberi... Keşanlı Şadan Amca'nın trafikteki duyarlılığı heykelle ölümsüzleştirildi

Büyükçekmece, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son Dakika | Büyükçekmece'de 3 gencin öldüğü yerde liselilerden tehlikeli hareketler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:53 Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı
10:43 Dairesini kiraya verdikten 6 yıl sonra ilk kez ziyarette bulunan ev sahibi, gözlerine inanamadı! Ev, çöpten toplanan malzemelerle doldurulmuş
10:44 FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı
10:34 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor
10:35 AK Partili Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan kişilerle çalışmayacağım için mutluyum
10:31 Eylül ayında yapılan 13 genel seçim anketinin ortalaması alındı: Türkiye İşçi Partisi, ilk kez listede kendisine yer buldu
10:22 Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi
10:17 Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmak istediğini açıklaması sonrası ABD'den tepki! Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 12:04:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Büyükçekmece'de 3 gencin öldüğü yerde liselilerden tehlikeli hareketler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement