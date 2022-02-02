Son dakika! Çağsu Hastanesinden Vali Atay'a ziyaret - Son Dakika

Düzce'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Özel Çağsu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Demir ve hastane yönetimi Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti.

Bölgenin önde gelen özel sağlık kuruluşları arasında yer alan Özel Çağsu Hastanesi'ni geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Vali Cevdet Atay'a Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Demir iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

Hastane Direktörü İsmail Altın, Lojistik Müdürü Cevdet Demir, Başhemşire Nurhan Uzun, Hasta Kabul Direktörü Yelda Cengiz, Yönetim Kurulu Asistanı Ebru Korkmaz ile Hasta Hakları ve Basın Halkla İlişkiler Müdürü Merve Konak'ta eşlik etti.

Düzce Özel Çağsu Hastanesi ve diğer sağlık yatırımları hakkında Vali Atay'a bilgiler veren Cavit Demir, Düzce için yaptıkları sağlık çalışmalarını da detaylı olarak anlattı. - DÜZCE