Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: "Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız" - Son Dakika
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Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: "Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız"

23.04.2022 10:23
Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: "Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız"

Son dakika haber... Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, muhtarların çok önemli olduğunu belirterek, "Onlar bizim gözümüz, kulağımız" dedi.

Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, muhtarların çok önemli olduğunu belirterek, "Onlar bizim gözümüz, kulağımız" dedi.

Fil, açılan oruçlardan ve dualardan sonra yaptığı konuşmada, "Ramazan ayının getirdiği bereket ve manevi yönünün arttığı bu iftar soframıza geldiğiniz için Allah razı olsun. Özellikle birim amirlerimiz ve muhtarlarımızın bir araya geldiği bu kutsal buluşmada amacımız halkın seçtiği muhtarımız ile birimlerimizi kaynaştırmak ve onlardan gelecek talepleri en seri şekilde hayata geçirmektir. Onlar bizim gözümüz kulağımızdır, bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Programdan sonra muhtarlar dernek başkanları Emniyet Müdürü Fil'e günün anısına Türk bayrağı hediye ettiler.

Tarsus Merkez Karakolu bahçesinde düzenlenen iftar programına tüm muhtarlar katılırken, emniyet müdürlüğüne bağlı tüm amir ve komiserler de hazır bulundu. - MERSİN

Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız
Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız
Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız
Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız
Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız
Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız

YORUMLAR
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Tarsus, Mersin, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: 'Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız' - Son Dakika


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