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Son dakika haber | Ayancık'taki TSK'ya ait askeri köprü görevini tamamladı - Son Dakika

Son dakika haber | Ayancık'taki TSK'ya ait askeri köprü görevini tamamladı

08.12.2021 08:19
Son dakika haber | Ayancık'taki TSK'ya ait askeri köprü görevini tamamladı

Gelen son dakika haberine göre SİNOP (İHA) – Ayancık'a sel felaketinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen askeri köprü görevinin tamamladı.

SİNOP (İHA) – Ayancık'a sel felaketinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen askeri köprü görevinin tamamladı. 80 günde tamamlanarak açılan yeni köprünün ardından, ilk kez sivil amaçla kullanılan hafif alaşımlı sabit köprü ilçeden ayrıldı. Köprüyle ilgilenen askerler Türk bayrağı hediye edilerek uğurlandı.

İlçede 11 Ağustos'ta meydan gelen sel felaketi sonrası ilçe merkezinin iki yakasını birbirine bağlayan Otogar ve Şevki Şentürk Köprüleri yıkılmıştı. Bunun üzerine, 16 Ağustos'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen 40 metre uzunluğa, 4,3 metre araç geçiş genişliğine sahip olan hafif alaşımlı sabit köprü kurulumu yapılarak, araç geçişleri sağlandı.

İlçede yapımına başlanan ve 80 gün gibi kısa sürede inşaatı tamamlanan Terminal Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından geçem günlerde açıldı. Bunun ardından askeri amaçlar dışında ilk kez sivil amaçlı olarak kullanılan hafif alaşımlı sabit köprü, 112 gün aradan sonra demonte edilerek ilçeden ayrıldı.

Seyyar köprünün kurulumunu gerçekleştiren personel ve nöbet tutan askerler Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik tarafından Türk bayrağı hediye edilerek uğurlandı.

Kaymakam İsmail Pendik, "Ayancık'ın tarihinin en büyük afetini yaşadığı 11 Ağustos'taki sel afetinde yıkılan köprü ve bozulan yollar nedeniyle ilçemizin dünya ile karasal bağlantısı kesilmişti. O zor günleri Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bakanlarımızın üstün sevk ve idaresinde devletimizin kudretiyle, aziz milletimizin hamiyetperver duruşuyla geride bıraktık. Bu süreçte ilçemizin karasal bağlantısının sağlanmasında büyük vazife üstlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı portatif köprü ve bu köprüde vazifeli kahraman askerlerimizin görevi sona erdi. Ayancıklılar adına Kahraman Ordumuza ve onun fedakar mensupları olan kahraman Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Yolları açık olsun" dedi. - SİNOP

Son dakika haber | Ayancık'taki TSK'ya ait askeri köprü görevini tamamladı
Son dakika haber | Ayancık'taki TSK'ya ait askeri köprü görevini tamamladı
Son dakika haber | Ayancık'taki TSK'ya ait askeri köprü görevini tamamladı
Son dakika haber | Ayancık'taki TSK'ya ait askeri köprü görevini tamamladı

Türk Bayrağı, Hisarcık, Sel, TSK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Ayancık'taki TSK'ya ait askeri köprü görevini tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Ayancık'taki TSK'ya ait askeri köprü görevini tamamladı - Son Dakika
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