Son dakika haber | Ayvalıkta jandarma gazileri unutmadı - Son Dakika
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Son dakika haber | Ayvalıkta jandarma gazileri unutmadı

20.10.2022 14:32
Son dakika haber | Ayvalıkta jandarma gazileri unutmadı

Son dakika haberler... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Jandarma Komutanlığına vekalet eden Burhaniye Cezaevi Komutanı Üsteğmen Engin Demir, gazi ve şehit ailelerini unutmadı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Jandarma Komutanlığına vekalet eden Burhaniye Cezaevi Komutanı Üsteğmen Engin Demir, gazi ve şehit ailelerini unutmadı.

Geçici olarak görev yaptığı Ayvalık'ta, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanlığını ziyaret eden Engin Demir, vakıf şube başkanı Mehmet Kıranoğlu ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Vakfın ilçe yöneticisi gazilerin konukseverliğinde gerçekleşen ziyaret sırasında Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına vekalet eden Üsteğmen Engin Demir'e, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Muhammet Sadık Çiçek de eşlik etti.

Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kendilerine yönelik gerçekleştirilen nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Son dakika haber | Ayvalıkta jandarma gazileri unutmadı - Son Dakika

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