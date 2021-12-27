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Son dakika haber... Bakan Soylu'dan itfaiye erlerine teşekkür - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Soylu'dan itfaiye erlerine teşekkür

27.12.2021 00:57
Son dakika haber... Bakan Soylu'dan itfaiye erlerine teşekkür

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Büyükşehir itfaiye erlerine gönderilen teşekkür belgelerine takdim etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Büyükşehir itfaiye erlerine gönderilen teşekkür belgelerine takdim etti. Başkan Yüce, "Teşkilatımız yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa hazır olmasına rağmen dualarımızda hep inşallah ihtiyacımız olmaz diyoruz. Gayretli çalışmalarınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sel ve yangın bölgelerinde görev yapan Büyükşehir İtfaiye ekiplerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini takdim etti. Büyükşehir İtfaiyesinin yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı hazır durumda olduğunu sel felaketlerinde, yangınlarda ve deprem felaketlerinde gösterdiğini belirten Başkan Yüce, itfaiye erlerine gayretleri nedeniyle teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini itfaiye erlerine takdim eden Başkan Ekrem Yüce, "Son zamanlarda itfaiye erlerimiz için oldukça mücadele içinde geçti. Hendek'te gerçekleşen elim patlamada, Batı Karadeniz bölgesinde ve şehrimizdeki sel felaketlerinde, ülkemizin güneyindeki yangınlarda ve deprem felaketlerinde itfaiye teşkilatımız aktif rol alarak çalışmalara büyük katkıda bulundular. Teşkilatımızın her bir erine minnettarız. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından itfaiye erlerimize gönderilen teşekkür plaketlerini Sayın Bakanımızın selamlarıyla takdim ediyorum. Teşkilatımız yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa hazır olmasına rağmen dualarımızda hep inşallah ihtiyacımız olmaz diyoruz. Gayretli çalışmalarınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. - SAKARYA

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Süleyman Soylu, Ekrem Yüce, Sakarya, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Bakan Soylu'dan itfaiye erlerine teşekkür - Son Dakika


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